Власти Анголы требуют от сербской «дочки» «Газпрома» $66 млн

Луанда, , 14:03 — REGNUM Власти Анголы, ранее начавшие антикоррупционное расследование против местной госкомпании Sonangol, добрались и до структуры «Газпром нефти» — сербской нефтекомпании «НИС» («Нефтяная индустрия Сербии»). Как говорится в годовом отчете предприятия, теперь Луанда хочет получить от «НИС» $66 млн дополнительных налогов с добычи нефти.

«По состоянию на 31 декабря 2016 года Группой не создан резерв под возможные убытки, которые могут возникнуть в результате налоговой проверки, проведенной Министерством финансов Анголы, согласно которой Группа обязана выплатить недоимку по налогу в сумме 66 млн. долл. США, которая относится к дополнительно полученной распределяемой нефти (profit oil) в период с 2002 по 2009 гг.», — говорится в годовом отчете компании.

Дело в том, что руководство компании считает, что такое требование не соответствует действующему законодательству Анголы, потому что государственные власти страны неверно рассчитали «распределяемую нефть», а также потому, что «распределяемая нефть» представляет собой договорное обязательство, применяемое по отношению к Национальному Концессионеру, что противоречит мнению министерства финансов. Такой вывод «дочка» «Газпром нефти» сделала на основании условий, которые предусмотрены подписанными концессионными соглашениями с Анголой, и на основании мнений ангольских юридических консультантов.

В связи с этим руководство «НИС» собирается обжаловать любую попытку принудительного взыскания налога со стороны Минфина Анголы. В компании намерены сделать все для того, чтобы отсрочить взимание налога до тех пор, пока суд не примет окончательное решение по этому поводу.

Подобные случаи взимания дополнительных налогов с иностранных нефтяных компаний, работающих на территории Анголы, в стране уже случались. В «НИС» напомнили, что другие концессионеры, в том числе и американские, подавали жалобы против подобных решений ангольского министерства финансов. Причем, произошло это еще четыре года назад, но суд до сих пор не вынес решение по этим вопросам.

Поэтому пока непонятно, сколько времени потребуется для того, чтобы были рассмотрены требования Минфина Анголы и определены суммы дополнительного налога на «распределяемую нефть». В сербской структуре «Газпром нефти» отмечают, что других существенных условных и договорных обязательств не было.

Как пишет «Лайф» со ссылкой на источник в министерстве финансов Анголы, с «НИС» стали требовать дополнительные налоги по нескольким причинам. Во-первых, из-за самостоятельной деятельности в стране. Во-вторых, и по большей части, из-за совместной работы с местным государственным нефтегигантом Sonangol, поскольку вместе с ней еще несколькими компаниями сербская «дочка» «Газпрома» работает еще с 1980 года на двух эксплуатационных блоках.

Напомним, что Ангола — крупнейший производитель нефти в Африке, входит в ОПЕК и является беднейшим из членов этого нефтяного картеля. В результате обвала цен на черное золото экономика страны серьезно пострадала, так как от продажи этого сырья на две трети зависит наполняемость бюджета, а также 95% валютной выручки Анголы. В результате кризиса на международном рынке нефти национальная валюта страны обновила исторические минимумы к доллару США. Власти страны были вынуждены обратиться за финансовой поддержкой к Международному валютному фонду.

Помимо этого, согласно индексу Transparency International от 2015 года, Ангола заняла 163-ю строчку из 167 возможных в этом рейтинге восприятия коррупции. На протяжении многих лет Sonangol часто критиковали за непрозрачную операционную структуру. Поэтому в июне 2016 года местные власти наняли несколько международных аудиторов для того, чтобы проверить деятельность своей нефтекомпании.

В результате проверки госкомпании Sonangol была выявлена недостача в размере $50 млрд. По мнению международных аудиторов, нефтегазовая монополия не просто искажала отчетность о доходах и капитальных затратах, но и недоплачивала средства в госбюджет. Оказалось, что стоимость некоторых активов Sonangol была завышена, а некоторые контракты не отвечали интересам государства.

О результатах проверки писало местное издание Valor Economico. Через несколько дней после этой публикации состоялась пресс-конференция в Луанде с главой Sonangol Изабелой душ Сантуш, старшей дочерью президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. Глава компании заявила, что не читала статью Valor Economico и вовсе не будет комментировать информацию о «дыре» в компании в $50 млрд.

По мнению юристов, маловероятно, что «НИС» удастся оспорить претензии ангольских к компании, так как подобных случаев в стране еще не было. К тому же ранее несколько российских нефтяных компаний предпочли не иметь дел с ангольской Sonangol. Так, в 2006 году «Лукойл» оставил проекты в этой африканской стране нереализованными, а через четыре года из совместного проекта с Sonangol вышла и «Зарубежнефть», объяснив такое решение низкой рентабельностью и политическими рисками. А самого президента Анголы иностранные СМИ обвиняют в том, что он и его окружение контролируют все крупные финансово-экономические активы страны, а также в широкомасштабной коррупции и злоупотреблениях властью.

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