В Свердловской области ждут новых инвесторов

Верхняя Салда, Свердловская область, , 14:54 — REGNUM На Урале главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Березовский посетил особую экономическую зону (ОЭЗ) «Титановая долина». В ходе визита он проверил исполнение федерального законодательства на объекте, сообщили в пресс-службе ОАО ОЭЗ «Титановая долина» корреспонденту ИА REGNUM.

По итогам визита состоялось рабочее совещание, в ходе которого генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов сообщил, что завершится строительство первой очереди объекта осенью 2017 года, после того как будут введены в эксплуатацию очистные сооружения и таможенный комплекс. В свою очередь Андрей Березовский сообщил, что в ходе визита получил исчерпывающую информацию о ходе строительства ОЭЗ, которая будет представлена в его докладе полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе. Также главный федеральный инспектор намерен провести рабочую встречу с резидентами «Титановой долины». Она запланирована на 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года было подписано соглашение о том, что американская компания Boeing и российская корпорация ВСМПО-АВИСМА в 2018 году запустят второе совместное производство в особой экономической зоне «Титановая долина». Предприятие будет производить комплектующие детали для авиастроения и на нём планируется задействовать порядка 230 сотрудников. Общий пакет инвестиций в запуск нового производства составляет 5,6 миллиарда рублей.

Отметим, что в ходе реализации проекта особой экономической зоны в Свердловской области по итогам 2016 года было произведено существенное снижение контрольных показателей, что вызвало недовольство у ряда региональных депутатов. В частности изначально планировалось создание 3600 рабочих мест, которое впоследствии было сокращено вдвое. Но и этих показатели в итоге оказались невыполненными.

Напомним, что создание «Титановой долины» началось в декабре 2010 года. Это одна из девяти в России ОЭЗ. На данный момент в «Титановой долине» 11 резидентов, а в 2017 году планируется привлечь ещё двух. Приоритетными отраслями в свердловской ОЭЗ являются производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, а также производство стройматериалов.

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