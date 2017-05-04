Доллар вырос к рублю на 48 копеек — Банк России

Москва, , 13:53 — REGNUM Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 5 мая, свидетельствуют данные регулятора.

Доллар США вырос к рублю на 47,87 копейки и составил 57,5714 рубля. Евро подорожал к рублю на 40,74 копейки — до 62,7298 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 5 мая, составила 59,8927 рубля, она выросла на 44,66 копейки.

Ранее Минфин РФ сообщил о том, что на покупку иностранной валюты с 10 мая по 6 июня 2017 года будет направлено 8,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 0,4 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая за американскую валюту давали 57,20 руб. (+0,36%), евро оценивался 62,44 руб. (+0,25%). Центробанк РФ на 4 мая пересмотрел на повышение курсы иностранных валют — до 57,09 рубля за USD (+14 копеек) и до 62,32 рубля за EUR (+17 копеек).

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