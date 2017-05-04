Судостроители из Архангельска рассчитывают на помощь скандинавских коллег

Архангельск, , 14:04 — REGNUM В Хельсинки состоялось одно из крупнейших мероприятий для судостроителей Арктического региона — Arctic Shipping Forum. С докладом «Освоение Арктики, как импульс для развития гражданского судостроения в Архангельской области и международного сотрудничества» выступил директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» Сергей Смирнов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Корпорации развития Архангельской области.

Судостроительный инновационный кластер Архангельской области создан в 2012 году. За это время участниками кластера реализован ряд инвестиционных, инфраструктурных и научно-образовательных проектов. На сегодняшний день, в состав кластера входят более 40 участников — от якорных заводов судостроительной отрасли региона («Севмаш», «Звездочка»), до совсем небольших предприятий, которые занимаются поставками различного оборудования.

В последние годы кластер показывал хорошую динамику по ряду ключевых показателей: в 1,5 раза выросла выработка на одного работника на предприятиях кластера, что значительно превышает общероссийские показатели, объем отгруженной продукции с 2013 года вырос в 1,7 раза; это связано, в основном, с выполнением государственного оборонного заказа.

По словам Сергея Смирнова, на сегодняшний день, предприятия-участники Судостроительного кластера Архангельской заинтересованы в привлечении зарубежных партнеров по ряду направлений возможного сотрудничества.

«Это, прежде всего, совместное строительство гражданских судов, для использования в Арктических широтах, строительство многофункциональных и вспомогательных судов для освоения шельфовых проектов, а также создание морской специальной техники, обновление промыслового флота региональных компаний. Пути такого сотрудничества могут быть различные: от создания совместных предприятий на базе верфей Архангельской области, до строительства производственных мощностей по изготовлению судового комплектующего оборудования», — отметил он.

Участники форума — представители различных финских судостроительных компаний и поставщиков оборудования заинтересовались таким предложением.