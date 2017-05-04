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В Калужской области прожиточный минимум на душу населения вырос на 3,3%

Экономика

Он составляет 9662 рубля

Деньги
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Калуга, 4 мая 2017, 14:58 — REGNUM  Прожиточный минимум на душу населения в Калужской области в 2017 году вырос на 3,3% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Сейчас он составляет 9662 рубля против показателя конца прошлого года в 9349 рублей, сообщает 4 мая корреспондент ИА REGNUM.

По данным пресс-службы регионального правительства, губернатор Анатолий Артамонов подписал постановление «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за первый квартал 2017 года». Согласно документу, величины данного показателя установлены в следующих размерах: на душу населения — 9662 рубля, для трудоспособного населения — 10 387 рублей, для пенсионеров — 8056 рублей, а для детей в возрасте до 15 лет включительно — 9484 рублей.

Тут стоит отметить, что в четвертом квартале 2016 года прожиточный минимум в Калужской области снизился на 2,5% по сравнению с его размером в третьем квартале. Он составил 9349 рублей что на 244 рубля меньше предыдущего отчетного периода.

Отметим, прожиточный минимум используется для обоснования минимального размера оплаты труда, начисления выплат, в том числе социальных доплат к пенсиям, субсидий на оплату услуг ЖКХ, пособий на детей и малоимущим гражданам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области на 2,5% снизился прожиточный минимум

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Прожиточный минимум в России
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