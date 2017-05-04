Евросоюз: В 2017-2020 гг помощь Афганистану составит 13,6 млрд евро

Ташкент, , 13:54 — REGNUM Международное сообщество обязалось продолжить дальнейшее политическое и экономическое содействие Афганистану, взяв на себя обязательства выделить 13,6 миллиарда евро в 2017—2020 годах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам сегодня, 4 мая, глава делегации Европейского Союза в Ташкенте Эдуардс Стипрайс.

При этом, дипломат подчеркнул, что средства будут выделены Афганистану «при условии проведения конкретных реформ со стороны правительства страны».

«Следует отметить, что ЕС является самым крупным донором Афганистана — наша суммарная помощь этой стране составит порядка 5 миллиардов евро», — отметил Стипрайс и добавил: «Мы также приветствуем усилия Узбекистана, направленные на экономическое восстановление Афганистана».

«В частности, мы с большим удовлетворением констатируем динамичное развитие торгово-экономических связей между двумя странами за последние шесть месяцев. Евросоюз и Узбекистан продолжают активно использовать институциональные механизмы двустороннего взаимодействия, предусмотренные в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном от 1996 года», — указал Стипрайс.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в рамках визита правительственной делегации Узбекистана 24 января в Кабул была подписана двусторонняя торгово-экономическая «Дорожная карта», реализация которой позволит в кратчайшие сроки довести показатели товарооборота между Узбекистаном и Афганистаном до $1,5 млрд.

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