РФ недополучила 46 млрд рублей дополнительных доходов от нефти

Москва, , 13:37 — REGNUM Федеральный бюджет РФ в апреле 2017 года получил в качестве дополнительных доходов от нефти 18,5 млрд рублей вместо запланированных ранее 64,5 млрд рублей, говорится в материалах Минфина.

При этом, отмечает министерство, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам апреля 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов в апреле 2017 года, осуществленной месяцем ранее, составило минус 46,0 млрд рублей.

Отрицательная величина отклонения обусловлена тем, что фактический объем экспорта газа и нефтепродуктов в апреле оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России, который лег в основу федерального бюджета на 2017−2019 годы.