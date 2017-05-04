«Налог на Google» пополнил бюджет РФ на 2 млрд рублей

Москва, , 13:36 — REGNUM Иностранные компании, которые являются поставщиками электронных услуг на территории Российской Федерации, в первом квартале 2017 года заплатили налог на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму около 2-х млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Впервые получили налоговые декларации по НДС от иностранных компаний — поставщиков электронных услуг в РФ, — говорится в сообщении. — По итогам первого квартала 2017 г. представлено 92 налоговые декларации по НДС на общую сумму НДС около 2 млрд рублей».

Отмечается, что на данный момент в налоговом органе РФ на учет поставлено 111 иностранных компаний. Не успевшим представить декларации через «Личный кабинет» иностранным компаниям будут направлены уведомления о необходимости представления налоговой декларации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2017 г. в РФ вступил в силу закон, вводящий налог на добавленную стоимость в отношении электронных услуг иностранных интернет-компаний, известный как «налог на Google». Налог удерживается при продаже зарубежными компаниями клиентам РФ софта, контента, прав доступа к базам данных.

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