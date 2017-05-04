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В Мурманске снизился уровень безработицы

Экономика

Потребность в работниках возросла по сравнению с мартом 2016 года на 38%

Бен Шан. Безработные. 1938
Бен Шан. Безработные. 1938

Мурманск, 4 мая 2017, 13:59 — REGNUM  В первом квартале 2017 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в информации об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-март и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года, обнародованной региональным министерством экономического развития.

«Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 1,8%, численность безработных — на 7% к аналогичному периоду 2016 года, — сообщается в документе. — Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, возросла по сравнению с мартом 2016 года на 38%, нагрузка на одну вакансию составила 1,0 человек на одно вакантное место против 1,5 человека в аналогичном периоде 2016 года».

Как отмечается в информации мурманского Минэка, на конец марта 2017 года в области было зарегистрировано более 7800 незанятых граждан.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на конец декабря 2016 года в Мурманской области было официально зарегистрировано 7625 безработных. В целом, по оценке местных властей, ситуация с безработицей в регионе остаётся «стабильной и курируемой».

Отметим, мурманские специалисты прогнозируют уменьшение безработных к 2019 году.

В то же время, в области сохраняется дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы — к численности трудоспособного населения. Так, особенно остро в работе нуждаются жители Терского и Ловозерского районов.

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Безработица
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