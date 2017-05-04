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В Росавиации прокомментировали жалобу пилотов в международную инстанцию

Экономика

Аннулирования указанного в петиции количества лицензий не было

Самолет Tу-154M
Dmitry A. Mottl
Самолет Tу-154M

Москва, 4 мая 2017, 13:25 — REGNUM  Жалоба российских летчиков на Росавиацию, поданная в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), содержит недостоверную информацию: аннулирования указанного в петиции количества лицензий не было, передает 4 мая телеканал НТВ.

Комментируя петицию, поданную пилотами в ICAO, в российском ведомстве отметили, что действительно в апреле 2017 года Росавиацией аннулировано 409 свидетельств авиаперсонала. Но о тысячах речь не идет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая пилоты и другие работники авиационной отрасли обратились в ICAO с требованием проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств.

«Пилоты опасаются, что в ближайшее время ведомство может аннулировать около 1 тыс. свидетельств, а рынок рискует лишиться четверти пилотов», — сообщалось в петиции.

Пилоты утверждают, что российское ведомство аннулировало свидетельства сотен специалистов, не объясняя причин. В Росавиации указали на правомочность увольнений и на фальсификации в документах, выданных в частных организациях по подготовке летчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Жалоба на «Росавиацию» подана в ICAO

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