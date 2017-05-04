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Moody's: Дело Odebrecht подрывает экономику Латинской Америки

Экономика

В результате коррупционного скандала Odebrecht были заморожены важные для региона инфраструктурные проекты, компании сталкиваются с оттоком средств, активы банков обесцениваются

Сан-Паулу, Бразилия, 4 мая 2017, 13:29 — REGNUM  Международное рейтинговое агентство Moody's 3 мая опубликовало отчет, согласно которому следствие по делу о коррупции крупнейшей строительной компании Бразилии Odebrecht замедлило развитие некоторых крупных инфраструктурных и энергетических проектов в Латинской Америке, чем вызвало замедление экономического роста региона, сообщает ElDiario.es.

Ряд концессионных договоров по крупным проектам был отменен в нескольких странах Латинской Америки, включая Перу, Колумбию и Панаму, говорится в заявлении Moody 's.

«Некоторые инфраструктурные концессии были прерваны и должны быть повторно запущены в результате коррупционного скандала Odebrecht», — цитируется в заявлении мнение Адриана Гарса, вице-президента агентства. По его оценке, теперь для того, чтобы решить правовые и административные препятствия в этих проектах, возможно, потребуется от 12 до 24 месяцев.

По данным Moody's, замораживание проектов, начиная от строительства трубопроводов до судоходных каналов рек, сказалось на всей экономике региона, способствуя недавним прогнозам по снижению роста от рейтинговых агентств в некоторых из этих стран.

Компании, участвующие в этих проектах, отмечают в Moody's, сталкиваются с оттоком денежных средств, а банки, которые предоставили кредиты, как концессиям, так и предприятиям, несут большие риски обесценивания активов.

В связи с этим, агентство отметило, что замораживание проектов ограничит скорость, с которой страны Латинской Америки будут компенсировать значительные инфраструктурные разрывы в регионе.

Moody 's, однако, считает, что расследование по делу о коррупции компании Odebrecht пролило свет на ситуацию с коррупцией в регионе и вынуждает страны усиливать антикоррупционные меры и совершенствовать процесс выдачи госконтрактов.

Напомним, после признательных показаний в обмен на смягчение приговоров в суде Нью-Йорка 77 руководителей бразильской компании Odebrecht, включая главу компании Марсело Одебрехта, разразился коррупционный скандал, в ходе которого выяснилось, что компания заплатила около 788 миллионов долларов в виде взяток в 12 странах Латинской Америки и Африки.

Согласно судебным документам Министерства юстиции США, подкупы состоялись в более 100 проектах в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Доминиканской Республике, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Панаме, Перу, Венесуэле, а также в Мозамбике и Анголе.

В Бразилии эти свидетельства вызвали громкие разбирательства и привлечение в качестве фигурантов дела 200 политиков, обвиненных в превышении полномочий в отношении государственной нефтегазовой компании Petrobras.

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