Водителей Северной Осетии призвали «выйти из тени»

Владикавказ, , 13:17 — REGNUM Глава Минтранса Северной Осетии Хайдарбек Бутов призвал водителей маршруток легализоваться. По его словам, в настоящее время уже «вышли из тени» более трехсот водителей. Все они зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, сообщили ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Как отметил глава ведомства, пора уже всем перевозчикам начать работать по закону и, зарегистрировавшись в налоговой службе, начать вносить вклад в пополнение бюджета республики. По словам Бутова, в целом анализ работы горячей линии по качеству транспортного обслуживания показал, что в последнее время на перевозчиков стали меньше жаловаться. Среди положительных изменений было названо и то, что по некоторым маршрутам водители стали работать до десяти часов вечера.

Заслуга в происходящих изменениях к лучшему в сфере перевозок принадлежит, как считает глава Минтранса, межведомственной комиссии по контролю за деятельностью перевозчиков, работа которой дает свои результаты.

Перед руководителями предприятий, осуществляющих муниципальные пассажирские перевозки, были поставлены вопросы санитарно-технического состояния транспорта, соблюдения графика движения и проведения предрейсовых технических и медицинских осмотров. Особое внимание было уделено безопасности и регулярности пассажирских перевозок.

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Из Северной Осетии в Санкт-Петербург — кому выгодна миграция водителей?

Напомним, транспортная проблема в Северной Осетии давно требовала решения. Жители региона постоянно жалуются властям на водителей маршруток, допускающих серьезные нарушения при перевозках. Среди нарушений называются в том числе плохое техническое состояние машин, несоблюдение водителями графика движения.

Власти региона предприняли попытку исправить ситуацию. Они пригласили на обслуживание отдельных городских маршрутов нового перевозчика — транспортную компанию из Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в городе Владикавказе состоялась протестная акция водителей, которые были возмущены таким решением властей. По мнению протестующих, приход иногороднего инвестора не решит проблемы в транспортной сфере, а только оставит без работы многих водителей.