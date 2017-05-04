Товарооборот между ЕС и Узбекистаном снизился в 2016 году на 2,1 %

Ташкент, , 13:38 — REGNUM Товарооборот между странами ЕС и Узбекистаном незначительно снизился в 2016 году и составил 1,8 миллиарда евро, в том время как в 2015 году он составлял 1,837 миллиарда евро, сообщил журналистам 4 мая глава делегации ЕС в Ташкенте Эдуардс Стипрайс.

Дипломат подчеркнул, что Евросоюз вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров Узбекистана, заняв четвертое место после Китая, России и Казахстана.

«В число наиболее востребованных европейских товаров в Узбекистане в 2016 году вошли машины, оборудование и механизмы (711 млн евро, или 43,8% товаров экспортируемых ЕС), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (382 млн евро, из которых 249 млн евро пришлись на лекарственные средства, или 23,5% всех экспортируемых товаров), а также иные промышленные изделия (148 млн евро, или 9,1% всех экспортируемых товаров)», — заявил Стипрайс.

В свою очередь, среди импортированных странами Евросоюза узбекистанских товаров главным образом фигурировали продукция химической промышленности (85 млн евро, или 48,7% всех импортируемых товаров в государства ЕС), текстиль и одежда (40 млн евро, или 22,8% всех импортируемых товаров), а также плодоовощная и прочая сельхозпродукция, минералы и иное сырье (32 млн евро, или 18% всех импортируемых товаров).

«Обе стороны признают нынешние объемы торговли неудовлетворительными, и прилагают усилия для их увеличения. Для этих целей ЕС и Узбекистан применяют различные инструменты, призванные стимулировать двусторонние торгово-экономические отношения», — отметил Стипрайс.

По словам дипломата, страны ведут «постоянный и открытый диалог с целью развития двусторонних торгово-экономических отношений в рамках существующих институциональных механизмов, предусмотренных положениями Соглашения о партнерстве и сотрудничестве».

Эдуардс Стипрайс указал, что ежегодно представители соответствующих министерств, ведомств и госкомпаний Узбекистана встречаются в Ташкенте или Брюсселе со своими коллегами из Европейской Комиссии в совместном Подкомитете по вопросам торговли, инвестиций, энергетики и транспорта и обсуждают деловые возможности и устранение барьеров для двусторонней торговли и инвестиций.

В настоящее время, проинформировал Стипрайс, также обсуждается с узбекистанской стороной вопрос создания Совета по торговле и инвестициям, в работе которого, помимо официальных лиц, будут принимать участие предприниматели из Узбекистана и представители европейских фирм и компаний.

«Также ЕС стимулирует экспорт готовой продукции из Узбекистана, имеющей стратегический характер для страны, путем устранения барьеров для облегчения её доступа на европейские рынки. В частности, в декабре 2016 году Европейский Парламент утвердил так называемый «текстильный протокол» к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве», — заявил посол.

По словам Стипрайса, этот документ позволяет снизить таможенные пошлины на ввозимый в ЕС узбекистанский хлопок и текстиль, облегчив местным производителям торговлю данными сырьем и продукцией на территории государств Евросоюза.

«Интерес со стороны европейских инвесторов к Узбекистану огромен, и подтверждением тому служат регулярные визиты сюда представителей делового сообщества различных государств с целью изучения возможностей для ведения бизнеса в Узбекистане», — подчеркнул Стипрайс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что делегация официальных лиц Европейского Союза обсудила в Ташкенте сотрудничество с Узбекистаном в сферах политики, экономики, предоставления технической помощи.

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