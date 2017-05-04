Минфин РФ направит на покупку валюты 8,5 млрд рублей

Москва, , 12:49 — REGNUM С 10 мая по 6 июня 2017 года Минфин Российской Федерации направит на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 8,5 млрд рублей. Об этом, как передает ТАСС, говорится в материалах министерства.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 10 мая по 6 июня 2017 года, составляет 8,5 млрд рублей, — говорится в сообщении. — Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 0,4 млрд рублей».

Отмечается, что Минфин РФ в мае текущего года прогнозирует поступление в бюджет от продажи нефти более 54 млрд рублей дополнительных доходов.

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