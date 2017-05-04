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Всемирный банк оплатит ремонт главной ГЭС Таджикистана

Экономика

Одобрено финансирование реабилитации Нурекской гидроэлектростанции

Дамба Нурекской ГЭС, Таджикистан
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Дамба Нурекской ГЭС, Таджикистан

Душанбе, 4 мая 2017, 12:30 — REGNUM  Всемирный банк (ВБ) профинансирует проект реабилитации Нурекской гидроэлектростанции в Таджикистане. Международная финансовая организация выделит на эти цели $225,7 млн, сообщает ИА «Авеста» со ссылкой на представительство ВБ в Душанбе.

«С одобрением финансирования в объёме 225,7 млн. долларов США из средств Международной ассоциации развития (МАР) для проекта «Реабилитации Нурекской ГЭС», население Таджикистана и местные предприниматели получат доступ к более надёжному обеспечению электроэнергией. Финансирование Всемирного банка, которое на четверть состоит из гранта и на три четверти из кредита, будет направлено на восстановление Нурекской гидроэлектростанции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также дополнительное финансирование в размере $60 млн будет выделено со стороны Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, $40 млн от Евразийского банка развития и $24 млн — из других источников.

Всего же на первую фазу реабилитации Нурекской ГЭС требуется $350. На выделенные деньги планируется восстановление трех гидроагрегатов, которые используются для регулирования напряжения вырабатываемой электроэнергии ($310 млн.), укрепление плотины и защита ее от сейсмической опасности и наводнений ($30 млн.). Кроме того, таджикские власти планируют потратить $10 млн на «усиление институционального потенциала ОАО «Барки Точик» и улучшение его операционных и финансовых показателей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры о финансировании ключевого энергообъекта страны министр финансов Абдусалом Курбониен с представителем ВБ Патрисией Виверс-Картерпроводил в конце октября 2016 года.

Отметим, что Нурекская гидроэлектростанция, проектной мощностью в 3 000 мегаватт генерирует порядка 70% от общей годовой потребности страны в электроэнергии. Однако из-за устаревшего оборудования и инфраструктуры объект работает лишь на ¾ от своей мощности. Серьезных работ по реконструкции не проводилось с момента ввода ГЭС в эксплуатацию.

Напомним, что 28 октября 2016 года в 18:35 по душанбинскому времени на 90% территории Таджикистана погас свет. Причиной стало срабатывание неисправной автоматической противоаварийной системы, которая нарушила стабильную работу Нурекской ГЭС. Восстановить энергоснабжение удалось только через три часа.

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Гидроэнергетика
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