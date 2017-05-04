Мировые цены на нефть снижаются

Лондон, , 12:25 — REGNUM Мировые цены на черное золото демонстрируют незначительное снижение. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По состоянию на 12:10 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,55% — до $50,51 за баррель.

Цена фьючерсов на черное золото марки WTI снижалась на 0,61%, до $47,53 за баррель.

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