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«Нефть подошла к черте»

Экономика

Цены на Brent могут упасть ниже уровня в $50, WTI — ниже $48

Нефть
Иллюстрация: Asrenaft.com
Нефть

Москва, 4 мая 2017, 12:21 — REGNUM  Цены на нефть балансируют у локальных минимумов. Рынок по-прежнему сомневается в том, что ОПЕК+ сможет по итогам саммита, который состоится в Дубае 24−25 мая, заставить цены расти, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

«Наблюдая за тем, что происходит на нефтяном рынке, можно говорить о неспособности своими действиями ОПЕК+ заметно снизить предложение черного золота на мировом рынке в русле реализации договоренностей, которые были предприняты в декабре», — сказал эксперт.

По его мнению, «вряд ли на саммите будет принято решение о более значительном понижении объемов добычи, что помогло бы ценам развернуться вверх, но здесь есть высокая степень вероятности, что уже РФ и некоторые другие страны не пойдут на этот шаг, так как не захотят терять и далее свои доли рынка».

«До конца недели котировки основных марок нефти Brent и WTI будут оставаться под давлением. Brent будет торговаться выше уровня в 50 долларов за баррель, а WTI в районе 49.00 долларов за баррель», считает Костенко.

«Прогноз по перспективам динамики черного золота остается негативным. Саммит ОПЕК+, скорее всего, не поддержит цены, а значит риск их падения ниже уровней поддержки остается очень высоким. Такой вариант развития событий приведет к падению цен для Brent ниже уровня в 50 долларов за баррель, а для WTI ниже отметки в 48 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая нефть дешевеет на данных Минэнерго США по запасам. Стоимость нефти марки Brent опускалась на 0,16% — до 50,71 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI снизилась на 0,23%, до 47,71 доллара за баррель.

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