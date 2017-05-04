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Парламент Эквадора денонсирует 12 международных инвестиционных договоров

Экономика

Представитель парламента от правящей партии страны заявила, что эти договоры несут не инвестиции, а «высокие риски» для Эквадора

Денонсация
Bryan Alexander
Денонсация

Кито, 4 мая 2017, 12:26 — REGNUM  Национальная Ассамблея Эквадора 3 мая одобрила денонсацию 12 двусторонних инвестиционных договоров, среди которых договоры с Китаем, США, Испанией и Венесуэлой, объявив их «неконституционными», однако при этом выразила намерение «перезаключить» их, сообщает WRadio.

«Пленум Ассамблеи одобрил денонсацию 12 договоров о защите и поощрении взаимных инвестиций с Китаем, Чили, Венесуэлой, Нидерландами, Швейцарией, Канадой, Аргентиной, США, Испанией, Перу, Боливией и Италией», — говорится в официальном заявлении парламента Эквадора.

Согласно тексту, денонсация произошла по решению Конституционного суда «который признал их неконституционными», однако, согласно депутату правящего альянса PAIS Марии Августе Калье, «идея заключается в том, чтобы пересмотреть их, но на равных условиях».

Калье утверждает, что инвестиционные договоры «противоречат статье 422» Конституции о «запрете договоров, по которым Эквадор уступает суверенную юрисдикцию международным арбитражным органам в ходе каких-либо коммерческих споров по контрактам».

Калье, которая также является главой Комитета по международным отношениям, заявила, что эти договоры привлекли не инвестиции, а несут «высокие риски» для Эквадора.

Она отметила, что Эквадор получил «только 0,79% иностранные инвестиции», «хотя является одной из стран, которая подписала эти договора» без указания срока.

Первый вице-президент Национальной Ассамблеи и член альянса PAIS Роcана Альварадо также заявила, что «мы не можем принять условия корпораций». Она добавила, что в дополнении к вопросу о «суверенитете» встает также вопрос о «достоинстве».

Депутат от правоцентристской Социальной христианской партии Луис Фернандо Торрес, со своей стороны, раскритиковал скороспелость действий депутатов альянса PAIS по денонсации договоров «за две недели до смены правительства».

Депутат также напомнил, что среди денонсированных договоров есть также договоры с Испанией, Канадой и США, «в то время, когда страна нуждается в укреплении торговых отношений с Северной Америкой и Европейским Союзом».

Напомним, что 2 апреля в Эквадоре прошли президентские выборы, в результате которых победил кандидат левоцентристского правящего альянса PAIS Ленин Морено. Несмотря на протесты оппозиции и пересчет голосов, выборы признаны состоявшимися, в том числе и международными наблюдателями. Инаугурация нового президента Эквадора и формирование нового кабинета правительства начнется 24 мая 2017 года.

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