Москва, , 12:10 — REGNUM Как и предполагалось, российская валюта продолжает плавное ослабление против доллара США и единой европейской валюты. Старт был дан по итогам заседания ЦБ РФ, который понизил процентные ставки не на ожидаемые 0.25%, а на 0.50%, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

«Но, несмотря на это, снижение рубля происходит не столь стремительным темпом, так как его поддерживает все еще существующий значительный «зазор» в процентных ставках и уровне инфляции в России и, например, в Штатах, стимулирующий спекулятивные сделки кэрри-трейд в облигациях федерального займа (ОФЗ).

Причем, что характерно на волне решения ЦБ РФ покупки гособлигаций резко увеличились после заседания ЦБ России, так как спекулянты явно хотели зафиксировать все еще интересную доходность», — пояснил эксперт.

«Дополнительным фактором, который оказывает давление на рубль, является неспособность нефтяных котировок продолжить рост, а также повышение ожиданий увеличения стоимости заимствований Федрезервом на июньском заседании», — считает Костенко.

Сегодня, 4 мая, по его мнению, ожидается, что плавное ослабление рубля продолжится в преддверии публикации 5 мая данных по занятости из США, которые, если будут позитивными, окажут поддержку доллару.

«Ближайшими целями по паре доллар/рубль является отметка в 59,50 рубля за доллар, в паре с евро цена может подрасти к 64,50 рубля за евро, но только в том случае, если на выборах во Франции победит Франции победит Эммануэль Макрон», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая за американскую валюту давали 57,20 руб. (+0,36%), евро оценивался 62,44 руб. (+0,25%). Центробанк РФ на 4 мая пересмотрел на повышение курсы иностранных валют — до 57,09 рубля за USD (+14 копеек) и до 62,32 рубля за EUR (+17 копеек).