Москва запланировала на реновацию первые 100 млрд рублей

Москва, , 12:09 — REGNUM Закон, вносящий изменения в бюджет Москвы на 2017 год в части увеличения расходов, подписал мэр Москвы Сергей Собянин, соответствующий документ опубликован на официальном портале городской администрации 3 мая.

Расходная часть вырастет на 96,5 млрд рублей в связи с подготовкой реализации программы реновации устаревшего жилого фонда. Средства пойдут на выполнение подготовительных мероприятий по программе.

В частности, речь идет о формировании формирование земельных участков для строительства новых домов и подготовку дополнительных площадок для строительства «стартовых» домов для переселения. Также, согласно документу, будут выполнены проектные и предпроектные работы.

Впервые в 2017 году годовые расходы Москвы превысят 2 трлн рублей — они составят 2 трлн 73 млрд рублей. Дефицит бюджета вырос на 96,5 млрд рублей — до 314,4 млрд рублей, сам бюджет города остался без изменений.

Изначально в бюджет закладывался дефицит в 217,9 млрд рублей. Отношение дефицита бюджета к объему собственных доходов теперь будет составлять 17,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая московские власти опубликовали список домов, которые могут попасть в программу реновации. Всего в этот список вошли 4,5 тыс. домов в 85 районах Москвы. Больше всего зданий, попадающих под действие программы, находится в Восточном административном округе Москвы — 1064 дома. Наименьшее — в Зеленоградском административном округе, там их только 34.

Теперь жители этих домов должны решить, согласны ли они на то, чтобы их многоквартирный дом был снесен, а они получили новые квартиры в том же районе. Голосование начнется 15 мая и продлится до 15 июня.

Несмотря на то, что против проекта реновации возражают эксперты и жители Москвы, а сам проект еще не прошел чтения в Госдуме, Мосгордума одобрила инициативу мэрии на выделение средств.

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Комиссия Московской городской думы по экономической политике и финансам в конце апреля поддержала соответствующий законопроект об увеличении расходной части бюджета Москвы на 96,5 млрд руб. в связи с подготовкой к программе сноса пятиэтажек, внесенный на рассмотрение Собяниным.

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