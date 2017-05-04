Четверг, 4 Мая 2017 года
13:20:34 МСК

Москва запланировала на реновацию первые 100 млрд рублей

Экономика

Дефицит бюджета вырос на 96,5 млрд рублей — до 314,4 млрд рублей, сам бюджет города остался без изменений

Пятиэтажный дом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пятиэтажный дом

Москва, 4 мая 2017, 12:09 — REGNUM  Закон, вносящий изменения в бюджет Москвы на 2017 год в части увеличения расходов, подписал мэр Москвы Сергей Собянин, соответствующий документ опубликован на официальном портале городской администрации 3 мая.

Расходная часть вырастет на 96,5 млрд рублей в связи с подготовкой реализации программы реновации устаревшего жилого фонда. Средства пойдут на выполнение подготовительных мероприятий по программе.

В частности, речь идет о формировании формирование земельных участков для строительства новых домов и подготовку дополнительных площадок для строительства «стартовых» домов для переселения. Также, согласно документу, будут выполнены проектные и предпроектные работы.

Впервые в 2017 году годовые расходы Москвы превысят 2 трлн рублей — они составят 2 трлн 73 млрд рублей. Дефицит бюджета вырос на 96,5 млрд рублей — до 314,4 млрд рублей, сам бюджет города остался без изменений.

Изначально в бюджет закладывался дефицит в 217,9 млрд рублей. Отношение дефицита бюджета к объему собственных доходов теперь будет составлять 17,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая московские власти опубликовали список домов, которые могут попасть в программу реновации. Всего в этот список вошли 4,5 тыс. домов в 85 районах Москвы. Больше всего зданий, попадающих под действие программы, находится в Восточном административном округе Москвы — 1064 дома. Наименьшее — в Зеленоградском административном округе, там их только 34.

Теперь жители этих домов должны решить, согласны ли они на то, чтобы их многоквартирный дом был снесен, а они получили новые квартиры в том же районе. Голосование начнется 15 мая и продлится до 15 июня.

Несмотря на то, что против проекта реновации возражают эксперты и жители Москвы, а сам проект еще не прошел чтения в Госдуме, Мосгордума одобрила инициативу мэрии на выделение средств.

Читайте также: Механизмы отчуждения собственности в Москве вызвали вопросы у юристов

Комиссия Московской городской думы по экономической политике и финансам в конце апреля поддержала соответствующий законопроект об увеличении расходной части бюджета Москвы на 96,5 млрд руб. в связи с подготовкой к программе сноса пятиэтажек, внесенный на рассмотрение Собяниным.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расселение и снос пятиэтажек в Москве
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Александр ШпунтАмериканский Афганистан forever
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
Санкт-ПетербургРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
04.05.17
Олег АйрапетовПольский мятеж 1863 г. и народная война против него
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
ТаллинЭстония Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Культура
NB!
04.05.17
Яков РудьУкраинская «правда»
КиевУкраина Уголовные дела против оппозиционных политиков на Украине Политика
NB!
04.05.17
Станислав ТарасовРоссия перестала играть в поддавки с Турцией
СочиКраснодарский крайРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
Олег Сапожников«Анна Каренина. История Вронского». Кино
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
04.05.17
Игорь БекшаевЦерковь должна крепнуть и взрослеть как организм социальный
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
04.05.17
В Казахстане журналистам запрещают освещать акцию «Бессмертный полк»
АстанаКазахстан «Бессмертный полк» Политика
NB!
04.05.17
Леонид НерсисянЧто мы увидим на Параде Победы 2017 года в Москве: фоторепортаж
МоскваРоссия День Победы Политика
NB!
04.05.17
Александр БеловStrategist: Плавучие АЭС КНР – угроза интересам США в Юго-Восточной Азии
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Анатолий КошкинУбрать авианосцы, сесть за стол переговоров
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.05.17
Алексей БанниковБессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
ЕкатеринбургРоссия День Победы Культура
NB!
04.05.17
Жители России назвали главные поводы для гордости за страну: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
04.05.17
Массовая гибель дельфинов в Черном море: причины выясняются
НовороссийскКраснодарский крайРоссия Массовая гибель диких животных Общество
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
ещё главное