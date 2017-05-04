В Киеве отключили 40 котельных из-за долгов за газ

Киев, , 12:03 — REGNUM Сорок котельных в Киеве отключены из-за задолженности за газ управляющей компании, сообщает 3 мая пресс-служба «Киевэнерго».

Согласно сообщению, «Киевэнерго» задолжал ПАО «Киевгаз» к 1 мая за транспортировку газа 199,2 млн гривен ($7,51 млн), к 1 апреля за потребление газа — еще 4,5 млрд гривен ($170 млн).

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В результате были отключены котельные, которые подавали горячую воду в следующие районы Киева: Подольский, Деснянский, Дарницкий, Соломенский, Шевченковский, Оболонский, Голосеевский, Святошинский и Печерский.

От горячей воды оказались отключены 189 жилых домов, 11 детских садов и школ, два медицинских учреждения и 23 ведомственных здания.

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Напомним, ранее «Киевгаз» прекратил поставлять газ 17 котельным в Киеве, которые давали горячую воду в семь районов столицы. Причина остановки — долги «Киевэнерго» за транспортировку газа.

В свою очередь, «Киевэнерго» заявляет, что не имеет возможности самостоятельно оплачивать долги, так как единственное, с чего компания может выплатить долг — это оплата услуг ЖКХ конечными потребителями, долги среди которых продолжают расти.

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