В Подмосковье стартовал ремонт дорог

Красногорск, , 11:22 — REGNUM В Московской области дорожные службы приступили к выполнению программы ремонта региональных дорог, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В настоящий момент ремонтные работы идут на 13 участках региональных автодорог в 10 муниципальных образованиях. Всего в этом сезоне силами ГБУ МО «Мосавтодор» будет отремонтировано более 784 км региональных дорог, еще 1243 км отремонтируют подрядные организации», — пояснил министр транспорта Игорь Тресков.

Ремонтные работы по замене покрытия планируется завершить в июне, после чего дорожные службы приступят к нанесению разметки.

Всего в 2017 году в Подмосковье планируется отремонтировать 1900 участков дорог протяженностью 3 тыс. км, из них 1 тыс. км муниципальных и 2,1 тыс. км — региональных автодорог.

Ремонтный сезон пройдет в Подмосковье до 15 октября. Контролировать соблюдение сроков и качества работ будут с помощью мобильного приложения «Дороги Подмосковья».

Читайте также: На ремонт дорог в Подмосковье направят 16 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в 2017 году на ремонт дорог выделят 16 млрд рублей. В 2016 году в Подмосковье на ремонт дорог и дворовых территорий было направлено 12,3 млрд рублей.