15 проблемных домов власти Волгограда обещают достроить до конца 2017 года
После двух лет ожидания долгожданные квартиры получат жильцы девятиэтажки в Тракторозаводском районе
Волгоград, 4 мая 2017, 10:49 — REGNUM В Волгограде надежду справить новоселье уже в 2017 году поучили горожане, четыре года назад купившие квартиры в девятиэтажке по улице Героев Тулы, 7 в Тракторозаводском районе. В настоящее время строительство проблемного дома возобновлено и идет активными темпами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 4 мая, в настоящее время на стройке задействованы 150 человек, техники и материалов у строителей достаточно.
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Дольщики «проблемного» дома в Волгограде пять лет ждут новых квартир
Возведение здания восьмисекционного дома, рассчитанного на 332 квартиры, завершается, объект подключают к инженерным системам. После территория вокруг многоэтажки будет благоустроена.
Строительство дома началось еще в марте 2013 года, сдать объект планировалось в декабре 2015 года. Однако из-за финансовых проблем у застройщика ООО «СтройКат», входящего в группу компаний «СУ-155», работы в течение двух лет практически не велись, а в отношении застройщика была введена процедура банкротства.
Возобновить стройку помогло Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, которым были приняты меры по обеспечению финансирования объекта. Сдача дома в эксплуатацию намечена на декабрь 2017 года.
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Это не единственный долгострой, который будет доведен до ума в Волгограде в 2017 году. Так, планируется ввести в эксплуатацию 15 из 20 домов, числящихся на сегодня в перечне проблемных.
Добавим, что с начала 2017 года уже введены в эксплуатацию два долгостроя — дома в ЖК «Европейский» и ЖК «Ежевика», защищены права 420 дольщиков. В 2016 году были достроены и сданы три проблемные многоэтажки в жилом комплексе «На Набережной» в Волжском. Всего же по итогам 2016 года в регионе было завершено строительство 12 жилых объектов, защищены права 709 дольщиков. За аналогичный период 2015 года введено в эксплуатацию десять долгостроев, защищены права 444 граждан.
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