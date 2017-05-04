ФРС повысит ставку до конца 2017 года

Москва, , 10:46 — REGNUM Состояние экономики США пока не позволило повысить ставку Федеральной резервной службы (ФРС), но это не значит, что в скором времени ситуация не изменится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил профессор кафедры прикладной политологии НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

«В американской экономике ситуация довольно спокойная — безработица на низком уровне, но пока еще высокая инфляция. Если бы она была ниже, ставку уже вчера бы подняли», — уверен он.

По словам Николаева, пока показатель остался неизменным, на российской экономике это никак не скажется.

«Но когда ставку повысят, доллар удорожает, цены на нефть, соответственно, пойдут вниз, а это приведет к удешевлению рубля. Думаю, что стоит быть готовым к постепенному повышению ставки в течение этого года», — предполагает Николаев.

ФРС США оставила неизменной базовую процентную ставку на уровне 0,75−1% годовых. За предыдущие три месяца ФРС повышала этот показатель дважды.