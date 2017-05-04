Нефтепроекты на «подсолевом» слое шельфа Бразилии могут вести иностранцы

Бразилиа, , 11:47 — REGNUM Иностранные компании теперь могут участвовать в освоении подсолевого слоя на бразильском шельфе. Дело в том, что в силу вступили поправки к закону, которые снимают обязательства с государственной нефтяной Petrobras быть оператором этих месторождений и открывают путь зарубежным инвесторам. Об этом говорится в сообщении бразильского энергогиганта.

В скором времени должен быть опубликован список предлагаемых участков для работы на подсолевом слое. Потом у Petrobras останется месяц для того, чтобы решить, будет ли компания вести работу на этих участках или откажется от этого.

Это дает Petrobras преимущество перед другими игроками. Бразильская госкомпания сможет решить, будет ли вступать в консорциум с победителем торгов или отказаться от этого. Причем минимальная доля, с которой может вступать в консорциум Petrobras как государственное предприятие, составляет 30%.

Однако в случае если компания не определится с заинтересовавшими ее участками в течение 30 дней, то они будут выставлены на аукцион. Тогда Petrobras будет участвовать в торгах наравне с остальными компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, раньше в отношении Petrobras действовало важное требование — компания обязательно должна была быть оператором проектов на шельфе Бразилии. В то же время возможности зарубежных компаний для участия в торгах на получение лицензии для работы на подсолевом слое были ограничены. Однако в начале октября 2016 года Конгресс страны одобрил законопроект, который отменяет требование об обязательном участие нефтяной госкомпании в разработке шельфа в качестве оператора. То есть путь иностранным компаниям на бразильский шельф был открыт.

Глава Petrobras Педро Паренте заявил позднее, что уже на следующий день после того, как Конгресс одобрил этот законопроект, в посольство Бразилии в Хьюстоне обратились сразу семь нефтегазовых компаний, которые изъявили желание участвовать в проектах по разработке участком на подсолевом слое. Власти страны убедились в том, что такое предложение с их стороны очень интересует международные компании.

Читайте также: Бразильский шельф может уйти в руки международных нефтегазовых компаний

Что так манит инвесторов в эти бразильские проекты? Десять лет назад в подсолевых слоях Бразилии был открыт ряд крупных месторождений углеводородов. Petrobras стал сотрудничать с иностранцами, отрывая здесь новые исследовательские центры. Особо перспективными на шельфе считаются месторождения в подсолевых слоях, в основном в области Лула. Известно, что производительность месторождений углеводородов в подсолевом слое очень велика. На некоторых скважинах она достигает 40−50 тыс. баррелей в сутки.

Однако самому Petrobras не справиться с такими крупными проектами, хотя в декабре 2016 года компания начала добычу нефти и газа на подсолевом месторождении Lapa в бассейне Santos. Для бразильской компании месторождение Lapa — третье по счету, которое компания начала осваивать в бассейне Santos. До этого были месторождений Lula и Sapinhoá.

В настоящее время Petrobras в силу своего финансового положения не может участвовать в разработке месторождений на подсолевом слое в качестве оператора, так как после громкого коррупционного скандала, разразившегося вокруг руководства компании, она пытается погасить все имеющиеся долги. Сейчас происходит реструктуризация активов компании. В рамках реализации этих планов Petrobras ищет покупателей для своих более чем 30 нефтяных проектов стоимостью до $40 млрд. Продолжаются и сокращения сотрудников. Поэтому планируется, что в середине текущего года пройдут торги по четырем участкам в подсолевой зоне на шельфе.

Читайте также: Shell увеличивает финансовые вливания в Бразилию: за пять лет — $10 млрд

Petrobras и Statoil завершили сделку: Норвегия — оператор части «Каркара»

Читайте ранее в этом сюжете: Petrobras всеми силами пытается найти деньги на погашение долгов