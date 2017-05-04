Сахалинские рыбоводы упрекнули власть в безинициативности

Южно-Сахалинск, , 11:11 — REGNUM Члены Сахалинской Ассоциации лососевых рыбоводных заводов (АЛРЗ) провели встречу с зампредом островного правительства Игорем Быстровым. Рыбоводы упрекнули власть в безинициативности, и заявили, что вправе ждать от чиновников более высокой активности в решении накопившихся в отрасли проблем, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Рыбоводная отрасль — одна из ключевых для Сахалина и Курил. Ее развитие обеспечит новые налоговые поступления, рабочие места, пополнение рынка свежей рыбой.

Между тем, рыбоводы островного региона озвучили властям две ключевые проблемы.

«Предприниматель ставит рыборазводный завод на реке. Тратит много денег, ждет подходов лосося и рассчитывает на некоторые объемы вернувшейся рыбы. Для этого он хочет поставить там орудия лова с тем, чтобы изъять наработанное сырье. Нужен рыбопромысловый участок. Участок, который разыгрывается на аукционе. Приобрести его может каждый житель нашей необъятной страны. И уже новый владелец будет добывать рыбу-сырец, которую выпустил в море рыборазводный завод. Казус? Безусловно. Проблема должна решаться на федеральном уровне. И в этом вопросе бизнесмены вправе рассчитывать на поддержку правительства Сахалинской области. Они хотят получить приоритетное право», приводит доводы директоров сахалинских рыбоводных заводов ИА Citysakh.ru.

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Еще одна проблема, озвученная сахалинскими рыбоводами — присутствие на реках, где базируются рыборазводные предприятия, разных форм собственности. Например, на реке Найба стоит два завода: государственный и частный. Государственный выпускает в реку молодь рыб «для всех», и подошедшие стада выбирают потом все рыбодобытчики, ведь завод-то бюджетный. Частный же завод выпускает молодь для себя и надеется потом «собрать урожай» и выбрать подошедшие косяки лосося для своих нужд. Тут встает ребром вопрос о постановке рыбоучетных заграждений (РУЗ): как выбирать общую рыбу?

«В преддверии лососевой путины — 2017 представители рыбоводных заводов Сахалина хотят понять отношение правительства области, Агентства по рыболовству к РУЗам. Вопрос не праздный — на базовых реках, где работают рыбоводные заводы, рыбы намного больше, чем в диких реках. С принятием закона об аквакультуре не была учтена многолетняя история сахалинских рыбоводных заводов. Заводы вкладывают деньги, работают, выпускают молодь лосося в океан. Через несколько лет взрослая рыба возвращается к родным берегам. Но рыбоводы имеют право формировать рыбоводные участки путем участия в аукционах. Это означает, что любой предприниматель России может претендовать на базовые участки сахалинского рыбоводного завода. Это не правильно. И мы работаем над решением этой проблемы, работаем, чтобы наши сахалинские предприятия могли получить в этом вопросе приоритетные права», — заявил сахалинский уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Коваленко.

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Решить все накопившиеся у сахалинских рыбаков и рыбоводов проблемы сиюминутно невозможно — необходимо менять законодательство на федеральном уровне. Именно поэтому руководители рыбоводных заводов упрекнули правительство в отсутствии должной инициативы — такая встреча, с зампредом сахалинского правительства Игорем Быстровым, курирующим рыбную отрасль, на рыбном Сахалине прошла впервые.

Впрочем, если такие встречи станут традицией, то представлять региональное правительство в диалоге с рыбаками будет уже другой чиновник: спустя несколько часов после встречи правительство Сахалинской области объявило об отставке Игоря Быстрова.

Как сообщало ИА REGNUM, путина — 2017 для сахалинских рыбаков будет непростой — наука прогнозирует слабый подход горбуши к берегам островов. Для сохранения лосося власти вынуждены идти на кардинальные меры. Одной из главных мер станет отмена общего для всех начала путины — начинать промысел рыбаки смогут лишь по мере заполнения нерестилищ.