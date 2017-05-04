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Ростов-на-Дону: Запуск Ворошиловского моста обойдется в 500 млн рублей

Экономика

Эти средства выделены из резервного фонда России

Ворошиловский мост
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Ворошиловский мост

Ростов-на-Дону, 4 мая 2017, 10:08 — REGNUM  500 млн рублей, выделенные из резервного фонда России, помогут запустить Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Ввод переправы через реку Дон в эксплуатацию намечен на сентябрь 2017 года, то есть на два месяца раньше запланированного срока, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

Ворошиловский мост, построенный в 60-е годы XX века, был возведен по технологии склеивания стыков, то есть обычные болты и сварка при строительстве не использовались. Мост соединяет правый берег Дона с левым, прокладывает путь в города-спутники Азов и Батайск, а также на Черноморское побережье.

Переправу, которая находилась в аварийном состоянии и была уже попросту опасна для эксплуатации, в 2014 году начали разбирать и возводить заново. Параллельно с этим с 2013 года велось строительство с нуля нового моста, который позволит транспортной артерии стать шестиполосной.

В августе 2015 года состоялся запуск автомобильного движения по новому мосту. Но для того, чтобы избежать излишних перегрузок, переправа работает по графику на выезд и на въезд. Реконструкция Ворошиловского моста ведётся в рамках подготовки к мундиалю. В результате пропускная способность объекта должна вырасти до 80 тыс. автомобилей.

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Для удобства пешеходов мост будет оснащен лифтами, подземным переходом, а для комфорта автомобилистов обязательно установят барьерные ограждения, столбы освещения. Вот-вот на мосту начнут укладывать асфальт.

Напомним, центральный русловой пролет Ворошиловского моста длиной около 125 метров и весом около 1 тыс. тонн подняли над рекой в октябре 2016 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общая стоимость строительно-монтажных работ Ворошиловского моста превышает 6 млрд рублей. Региональные власти планировали направить на реконструкцию Ворошиловского моста пошлину за проезд по федеральным автодорогам, которую водители грузовиков оплачивают через систему «Платон».

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Строительство мостов
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