В Узбекистане намерены решить проблему нехватки мест в детских садах

Ташкент, , 10:10 — REGNUM Проблема с нехваткой мест в детских садах в Узбекистане будет решаться согласно Программе по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017−2021 годы, утвержденной постановлением президента Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Министерства народного образования Узбекистана.

Программа предусматривает меры по укреплению материально-технической базы 2200 действующих детских садов, строительство новых детских дошкольных учреждений в сельских населенных пунктах, их оснащение современным инвентарем, оборудованием, учебно-методическими пособиями и мультимедийными средствами.

Кроме того, в Узбекистане будет организовано 6 100 групп краткосрочного пребывания детей, где они будут готовиться к школе. В настоящее время в стране уже организовано 1 220 подобных групп, которые посещает 81 тысяча дошкольников.

В министерство отмечают, что в течение пяти предстоящих лет планируется построить 50 новых детских садов, в 1 167 садах — провести реконструкцию, а в 983 — осуществить капитальный ремонт.

По предварительным расчетам, в результате реализации этих мер количество детей, получающих дошкольное образование, увеличится в 1,5 раза. К 2021 году дошкольные учреждения страны примут более 1 миллиона 109 тысяч детей.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, нехватка детских садов в Узбекистане является очень острой проблемой. В первые годы независимости страны сотни детских садов были проданы коммерческим структурам, к тому же численность населения Узбекистана за годы независимости значительно выросла, что создало острый дефицит мест в дошкольных учреждениях. В настоящее время в стране проживает около 32 миллионов человек.