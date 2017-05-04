Четверг, 4 Мая 2017 года
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В «Платоне» за апрель зарегистрировались более 28 тыс. большегрузов

Экономика

С начала года в Дорожный фонд собрано более 24,5 млрд рублей

Большегрузы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Большегрузы

Москва, 4 мая 2017, 09:49 — REGNUM  В системе «Платон» регистрация большегрузов растёт высокими темпами. Так, за апрель грузоперевозчики зарегистрировали 28 тыс. 243 транспортных средства массой свыше 12 тонн, сообщили в Росавтодоре.

Лидируют по приросту зарегистрированных в системе «Платон» транспортных средств за апрель: Республика Дагестан, Краснодарский край, Московская область, Москва, Татария и Ставропольский край.

Низкая активность регистрации в системе «Платон» наблюдается в Тульской, Тюменской и Иркутской областях.

Всего в системе «Платон» зарегистрировано более 827 тысяч большегрузов.

Большинство российских перевозчиков (более 90%) получили бесплатные бортовые устройства. Остальные используют маршрутные карты, их в основном оформляют иностранные грузоперевозчики.

По данным на 3 мая 2017 года, в Дорожный фонд с помощью государственной системы «Платон» собрано более 24,5 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, за счет средств, собранных после введения системы «Платон» в 2016 году отремонтировано более 1000 км самых проблемных дорог в 40 городах и регионах России. 2017 году Росавтодор направит на приведение в норматив подведомственной дорожной сети 248 млрд рублей.

Напомним, система сбора платежей «Платон» была запущена 15 ноября 2015 года. Деньги, собранные «Платоном», поступают в Федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.

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