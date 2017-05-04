813 млн рублей потянет из бюджета ликвидация свалки на юге Волгограда

Волгоград, , 09:38 — REGNUM Жителей Кировского района Волгограда перестанет беспокоить периодически дымящаяся и распространяющая зловонный запах крупная свалка. Появившееся полвека назад на территории промзоны стихийное место, куда сваливались отходы и мусор, ликвидируют. Кто этим займется, будет решено по итогам электронного аукциона, который объявил областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, на обеспечение экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда, планируется затратить более 812,9 млн рублей.

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Контракт с подрядчиком будет заключен на 1,5 года. Так, уже в 2017 году будет выделено 603,6 млн рублей, остальная сумма будет потрачена в 2018 году. Причем региональный бюджет вложит только 20% от общей суммы контракта, львиную долю составят субсидии из федерального бюджета.

Все работы должны быть выполнены до 14 июля 2018 года. Так, подрядчику предстоит выполнить работы по сбору, перевозке, обезвреживанию, утилизации, размещению отходов.

К участию к аукциону допускаются исключительно лицензированные организации. Результаты конкурса станут известны 25 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, свалка в Кировском районе Волгограда, куда долгое время свозились отходы производства в виде опилок и стружечной массы мебельной фабрики имени Ермана, была закрыта по решению суда в 2013 году. Тогда же свалка должна была быть рекультивирована, однако этого сделано не было.

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