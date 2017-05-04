Четверг, 4 Мая 2017 года
10:18:21 МСК

Убитую военной техникой дорогу в Ставрополе латают к новой репетиции Парада

Экономика

Ямочный ремонт будут проводить после каждой репетиции парада

2
Первая репетиция Парада Победы в Ставрополе
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Первая репетиция Парада Победы в Ставрополе

Ставрополь, 4 мая 2017, 09:30 — REGNUM  В Ставрополе с раннего утра 4 мая городские коммунальные службы начали ремонт дорог на центральных улицах города, поврежденных после прохождения по ним военной техники. Ночью покрытие испортилось после парада победы с участием порядка 40 танков, бронетранспортёров и другой техники.

Верхний слой асфальта оказался стертым гусеницами многотонной техники. На перекрестках, при разворотах техника повредила асфальтовое покрытие еще сильнее.

«С утра начался ямочный ремонт поврежденных участков дорог. Он будет проводиться каждый раз после репетиций Парада Победы, когда это потребуется», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель горадминистрации краевой столицы.

«После окончания парада будет проведен капитальный ремонт поврежденных дорог», — добавил представитель горадминимстрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставрополе вечером 3 мая состоялась первая репетиция Парада Победы. Впереди еще две. По площади маршем дважды прошли колонны солдат и проехали порядка 40 единиц военной техники.

Танки, ракетные комплексы и бронетранспортеры сделали круг по окрестным улицам, заблаговременно закрытым для проезда другого транспорта. После этого многотонные танки и самоходы выехали на площадь.

Под тяжестью 40-тонных самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» асфальт лопался. Не щадили его и гусеницы многотонных танков.

Читайте ранее в этом сюжете: Дороги не выдержали первой репетиции Парада в Ставрополе – фоторепортаж

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Анатолий КошкинУбрать авианосцы, сесть за стол переговоров
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.05.17
Юрий БаранчикВстреча в Сочи: Эрдогану удалось не наступить на турецкие помидоры
СочиКраснодарский крайРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.05.17
Алексей БанниковБессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
ЕкатеринбургРоссия День Победы Культура
NB!
04.05.17
Жители России назвали главные поводы для гордости за страну: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
04.05.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Мария Таранова
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
04.05.17
«Рубль рискует подешеветь»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Челябинская область горит: МЧС обвиняет чиновников
ЧелябинскРоссия Лесные пожары-2017 Происшествия
NB!
04.05.17
Сбит на взлете: юань вновь начал ослабление по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Как сближение с Западом дало СССР «копейку»
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
04.05.17
Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Король Трамп и принцесса Иванка. Первые сто дней президентства
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Польша в преддверии Дня Победы. Что нас объединяет?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Ариф Асалыоглу«Опасный шаг назад»: Эрдоган отказывается от демократии и евроинтеграции
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
04.05.17
«Переговоры Путина и Меркель напряженности не ослабили»
ЛондонВеликобритания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
04.05.17
ВКС России сократили доходы «Исламского государства»* в несколько раз
МоскваРоссия Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов Политика
NB!
04.05.17
Белый дом прокомментировал слова директора ФБР о России
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Борис МарцинкевичМладореформатор и РАО «ЕЭС России»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.05.17
Авиация Украины готовится атаковать Донбасс
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное