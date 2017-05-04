Убитую военной техникой дорогу в Ставрополе латают к новой репетиции Парада

Ставрополь, , 09:30 — REGNUM В Ставрополе с раннего утра 4 мая городские коммунальные службы начали ремонт дорог на центральных улицах города, поврежденных после прохождения по ним военной техники. Ночью покрытие испортилось после парада победы с участием порядка 40 танков, бронетранспортёров и другой техники.

Верхний слой асфальта оказался стертым гусеницами многотонной техники. На перекрестках, при разворотах техника повредила асфальтовое покрытие еще сильнее.

«С утра начался ямочный ремонт поврежденных участков дорог. Он будет проводиться каждый раз после репетиций Парада Победы, когда это потребуется», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель горадминистрации краевой столицы.

«После окончания парада будет проведен капитальный ремонт поврежденных дорог», — добавил представитель горадминимстрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставрополе вечером 3 мая состоялась первая репетиция Парада Победы. Впереди еще две. По площади маршем дважды прошли колонны солдат и проехали порядка 40 единиц военной техники.

Танки, ракетные комплексы и бронетранспортеры сделали круг по окрестным улицам, заблаговременно закрытым для проезда другого транспорта. После этого многотонные танки и самоходы выехали на площадь.

Под тяжестью 40-тонных самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» асфальт лопался. Не щадили его и гусеницы многотонных танков.

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