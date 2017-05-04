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Инициатива о повышении МРОТ: «Нужно исправлять последствия экономики 90-х»

Экономика

Уравнивание МРОТ и прожиточного минимума должно реализовываться с учетом корректировки зависимых от величин штрафов и платежей, считает профессор из Челябинска

Рубли
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Челябинск, 4 мая 2017, 09:32 — REGNUM  Выравнивание МРОТ и прожиточного минимума необходимо, однако это должно происходить с учетом зависимости штрафов и платежей от расчетной величины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил декан экономического факультета Челябинского государственного университета Алексей Шумаков.

«Припоминаю то время, когда показатели МРОТ и величина прожиточного минимума у нас в стране были введены в экономический оборот. Это было в начале 90-х годов, когда началась политика доходов, когда их стали соизмерять с уровнем цен, когда цены зашевелились, вот тогда и это понятие, минимальный месячный размер оплаты труда, ввели. В принципе тогда и провозглашалось, что он (МРОТ) соответствует минимальному размеру потребительской корзинки. Но затем инфляция и разного рода бюджетные ограничения как-то их одно от другого «оторвали», — говорит профессор.

«Дело в том, что МРОТ — это декларативная величина, а стоимость потребительской корзинки складывается под влиянием динамики потребительских цен. Хотя есть, конечно, момент администрирования, когда может быть утверждена методика расчета потребительской корзинки, разного рода нормы довольствия или нормы потребления отдельных видов товаров, входящих в эту корзинку, да и сам состав может бюрократически регламентироваться. Но цены, как говорится — скачут, и никуда, как говорится, от этого не денешься», — констатировал эксперт.

«Дальше они, МРОТ и корзинка, как бы разошлись. Появилось такое интересное трактование, что, во-первых, корзинка — это какая-то статистически ориентирующая величина, а МРОТ — это какой-то нижний уровень социальных гарантий, которые должны быть обеспечены по закону. И второе, МРОТ широко стал применяться при исчислении разных штрафов и санкций. То есть, когда какое-то нарушение допускается, стараются наказание вынести в количестве этих самых МРОТ. Дальше пошли некие разъяснения, мол не волнуйтесь, МРОТ — это никакая не зарплата минимальная, что вы, что вы, — это лишь чтобы штрафы считать. Сейчас, видимо, возникает идея вновь эти понятия соединить, и причем соединить накрепко, так, чтобы одно от другого не отрывалось», — прокомментировал инициативу декан Алексей Шумаков.

Эксперт все же считает идею здравой, потому что раз потребительская корзинка стоит определенную сумму, значит человек и не должен получать меньше ни при каких условиях, чтобы выжить. Также нужны меры, чтобы не было феномена так называемой новой бедности, которая сейчас имеет место в России.

«Говорят, что у нас встречаются бедные среди тех, кто работает. Обычно такого нет, те, кто работает, не должен быть нуждающимся. Но поскольку это лишь провозглашено как некий принцип, который должен воплотиться, и дано поручение подготовить законопроект, я думаю, что при его проработке, все эти «хитрые» вопросы тоже будут учтены. Потому что, если сейчас наша потребительская корзинка серьезно подросла по стоимости, а правила наложения и взимания штрафов и платежей, не изменить, то получается, что одним «мановением руки и движения пальца» мы всех «растопчем» вот этой административной ответственностью. Эти санкции станут непосильными для несчастных провинившихся. В разы сразу возрасту автомобильные и прочие штрафы», — сказал декан.

Мерами, чтобы избежать негативных последствий, эксперт предлагает регулирование, выражающееся в законодательной корректировке налагаемых штрафов и санкций. Но основной посыл инициативы, по выравниванию МРОТ и величины прожиточного минимума, профессор, кандидат экономических наук Алексей Шумаков считает правильным.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить законопроект о повышении МРОТ. Минимальный размер оплаты труда, равный на текущий момент 7,5 тыс. рублей (с 1 июля 2017 должен вырасти до 7,8 тыс. рублей), предлагается уравнять с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, который в первом квартале составил сумму в 10,7 тыс. рублей.

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Повышение минимального размера оплаты труда
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