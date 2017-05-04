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«Хотелок было много»: в Алтайском крае пока не будут вводить курортный сбор

Экономика

Механизм заработает не раньше 1 января 2017 года

Алтай
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтай

Барнаул, 4 мая 2017, 09:18 — REGNUM  Механизм введения курортного сбора на территории Алтайского края заработает не раньше 1 января 2017 года. Об этом сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на слова алтайского сенатора Михаила Щетинина. Он, в частности, напомнил, что к этому времени краевой парламент должен принять специальный закон, где будет определён точный размер курортного сбора, порядок и сроки его начисления, а также льготные категории граждан, которых освободят от уплаты.

«Сбор может быть введён по решению самого региона. То, что обозначили сумму до ста рублей за день пребывания, — это правильное решение, потому что сначала «хотелок» было много, особенно у крупных приморских регионов, кто хотел бы сразу, много и так далее. Я даже не думаю, что Алтайский край будет сразу выходить на максимум этой суммы. Я думаю, мы начнём где-то с серединки, чтобы апробироваться, посмотреть, как это будет воспринято туристами, как это будет воспринято гостями нашего края», — подчеркнул член Совета Федерации Федерального собрания РФ Михаил Щетинин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, курортный сбор сроком на 5 лет будет введен в 5 регионах России. По итогам будет принято решение вводить ли данный механизм на территории всей страны. Это решение было одобрено в ходе заседания президиума Госсовета, которое в августе 2016 года провел в Белокурихе Владимир Путин.

В октябре 2016 года дирекция санаториев Белокурихи обнародовала свою точку зрения по поводу суммы курортного сбора.

«Мы предлагаем на начальном этапе ввести минимальную ставку курортного сбора — не более 30 рублей в сутки, что, кстати, совпадает с позицией президента», — заявлял руководитель дирекции Сергей Криворученко.

В конце апреля 2017 года законопроект, предусматривающий введение курортного сбора с туристов, приезжающих в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, одобрило правительство РФ.

Читайте также: законопроект о введении курортного сбора одобрило правительство РФ.

В одобренном законопроекте с туристов предлагается взимать до 100 рублей в сутки. Однако 100 рублей — это максимальная сумма, регионы могут её снизить.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белокурихе определились с размером курортного сбора

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Развитие внутреннего туризма
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