Более половины опор моста через Керченский пролив готовы

Керчь, Крым, , 09:03 — REGNUM Строители моста через Керченский пролив завершили возведение половины опор конструкции, все сухопутные опоры автодорожной части готовы, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков уточнил, что к маю выполнено 298 опор из 595 «Основную часть составили опоры автодорожной части, ввод которой планируется на год раньше, чем железнодорожная», — сказал Новиков.

Из 288 опор автодорожной части готово более 220, до конца года сооружение опор будет завершено полностью. Одновременно с работами по возведению опор идет монтаж пролетных строений — на готовые опоры уже опущено почти 70 пролетов.

На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части, эти работы уже развернуты и выполнены почти на 20%.

«Мы плавно переходим к подготовительным работам по устройству асфальтобетонного покрытия», — сказал Новиков, уточнив, что опытные работы по устройству асфальтобетона будут проведены в мае-июне.

Также будут созданы эталонные участки, на них пройдут испытания по выбору оптимального варианта покрытия. Самый сложный участок — фарватер Керчь-Еникальского канала, уточнили в инфоцентре.

Напомним, движение автомобилей по мосту, согласно плану, будет запущено в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019 года. С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года строительство профинансировано почти на 122 млрд рублей (около половины от общей суммы), заказчиком приняты выполненные работы на сумму более 66 млрд рублей.

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