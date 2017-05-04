Четверг, 4 Мая 2017 года
10:18:47 МСК

Более половины опор моста через Керченский пролив готовы

Экономика

Из 288 опор автодорожной части готово более 220, до конца года сооружение опор будет завершено полностью

Керчь, Крым, 4 мая 2017, 09:03 — REGNUM  Строители моста через Керченский пролив завершили возведение половины опор конструкции, все сухопутные опоры автодорожной части готовы, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков уточнил, что к маю выполнено 298 опор из 595 «Основную часть составили опоры автодорожной части, ввод которой планируется на год раньше, чем железнодорожная», — сказал Новиков.

Из 288 опор автодорожной части готово более 220, до конца года сооружение опор будет завершено полностью. Одновременно с работами по возведению опор идет монтаж пролетных строений — на готовые опоры уже опущено почти 70 пролетов.

На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части, эти работы уже развернуты и выполнены почти на 20%.

«Мы плавно переходим к подготовительным работам по устройству асфальтобетонного покрытия», — сказал Новиков, уточнив, что опытные работы по устройству асфальтобетона будут проведены в мае-июне.

Также будут созданы эталонные участки, на них пройдут испытания по выбору оптимального варианта покрытия. Самый сложный участок — фарватер Керчь-Еникальского канала, уточнили в инфоцентре.

Напомним, движение автомобилей по мосту, согласно плану, будет запущено в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019 года. С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года строительство профинансировано почти на 122 млрд рублей (около половины от общей суммы), заказчиком приняты выполненные работы на сумму более 66 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 5 тыс. человек в сутки торопятся построить Керченский мост

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство Керченского моста
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Анатолий КошкинУбрать авианосцы, сесть за стол переговоров
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.05.17
Юрий БаранчикВстреча в Сочи: Эрдогану удалось не наступить на турецкие помидоры
СочиКраснодарский крайРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.05.17
Алексей БанниковБессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
ЕкатеринбургРоссия День Победы Культура
NB!
04.05.17
Жители России назвали главные поводы для гордости за страну: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
04.05.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Мария Таранова
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
04.05.17
«Рубль рискует подешеветь»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Челябинская область горит: МЧС обвиняет чиновников
ЧелябинскРоссия Лесные пожары-2017 Происшествия
NB!
04.05.17
Сбит на взлете: юань вновь начал ослабление по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Как сближение с Западом дало СССР «копейку»
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
04.05.17
Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Король Трамп и принцесса Иванка. Первые сто дней президентства
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Польша в преддверии Дня Победы. Что нас объединяет?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Ариф Асалыоглу«Опасный шаг назад»: Эрдоган отказывается от демократии и евроинтеграции
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
04.05.17
«Переговоры Путина и Меркель напряженности не ослабили»
ЛондонВеликобритания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
04.05.17
ВКС России сократили доходы «Исламского государства»* в несколько раз
МоскваРоссия Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов Политика
NB!
04.05.17
Белый дом прокомментировал слова директора ФБР о России
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Борис МарцинкевичМладореформатор и РАО «ЕЭС России»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.05.17
Авиация Украины готовится атаковать Донбасс
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное