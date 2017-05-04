Хабаровск будет встречать туристов собственным отелем Хилтон

Хабаровск, , 10:22 — REGNUM За 4 месяца 2017 года въезд иностранных туристов в Хабаровский край вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил более 93 тыс. человек. Региональные власти привлекут в 2017 году 550 млн руб в развитие туристической отрасли, а инвесторы построят в Хабаровске Hilton и несколько отелей и хостелов попроще, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В правительстве Хабаровского края отметили, что в сфере развития туристической отрасли хорошо зарекомендовал себя механизм государственно-частного партнерства. В 2016 году за счет привлечения частных инвестиций, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре появились 5 новых гостиниц и 4 хостела с общим объемом номерного фонда в 800 мест. В настоящее время, благодаря все тому же государственно-частному партнерству, инвесторы ведут в дальневосточной столице строительство трех современных гостиниц, развлекательного центра, а также отеля всемирно известной сети Hilton. Общий объем инвестиций в эти объекты составил 2,6 млрд рублей.

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«За счет привлечения частных инвестиций в развитие въездного туризма, туристических и гостиничных услуг мы ждем увеличения поступлений в бюджет», — подчеркнул заместитель председателя правительства региона Александр Федосов.

Хабаровский край вошел в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». В программу регион вошел с проектом создания туристического кластера «Остров Большой Уссурийский — Шантары».

Как сообщало ИА REGNUM, российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» могут продлить. Программа рассчитана до 2018 года, но правительство готово увеличить срок ее действия.