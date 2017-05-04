Четверг, 4 Мая 2017 года
11:51:25 МСК

Хабаровск будет встречать туристов собственным отелем Хилтон

Экономика

В развитие приграничного туризма в 2017 году регион привлечет 550 млн руб, а инвесторы построят новые отели и хостелы

Хабаровск, 4 мая 2017, 10:22 — REGNUM  За 4 месяца 2017 года въезд иностранных туристов в Хабаровский край вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил более 93 тыс. человек. Региональные власти привлекут в 2017 году 550 млн руб в развитие туристической отрасли, а инвесторы построят в Хабаровске Hilton и несколько отелей и хостелов попроще, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Якутия, Камчатка и Хабаровский край названы популярными для этнотуризма

В правительстве Хабаровского края отметили, что в сфере развития туристической отрасли хорошо зарекомендовал себя механизм государственно-частного партнерства. В 2016 году за счет привлечения частных инвестиций, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре появились 5 новых гостиниц и 4 хостела с общим объемом номерного фонда в 800 мест. В настоящее время, благодаря все тому же государственно-частному партнерству, инвесторы ведут в дальневосточной столице строительство трех современных гостиниц, развлекательного центра, а также отеля всемирно известной сети Hilton. Общий объем инвестиций в эти объекты составил 2,6 млрд рублей.

Читайте также: «Сами, без инвесторов»: экотуризм в Хабаровском крае развивают энтузиасты

«За счет привлечения частных инвестиций в развитие въездного туризма, туристических и гостиничных услуг мы ждем увеличения поступлений в бюджет», — подчеркнул заместитель председателя правительства региона Александр Федосов.

Хабаровский край вошел в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». В программу регион вошел с проектом создания туристического кластера «Остров Большой Уссурийский — Шантары».

Как сообщало ИА REGNUM, российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» могут продлить. Программа рассчитана до 2018 года, но правительство готово увеличить срок ее действия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Яков РудьУкраинская «правда»
КиевУкраина Уголовные дела против оппозиционных политиков на Украине Политика
NB!
04.05.17
Станислав ТарасовРоссия перестала играть в поддавки с Турцией
СочиКраснодарский крайРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
56 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.05.17
Олег Сапожников«Анна Каренина. История Вронского». Кино
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
04.05.17
Игорь БекшаевЦерковь должна крепнуть и взрослеть как организм социальный
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
04.05.17
В Казахстане журналистам запрещают освещать акцию «Бессмертный полк»
АстанаКазахстан «Бессмертный полк» Политика
NB!
04.05.17
Анатолий КошкинУбрать авианосцы, сесть за стол переговоров
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.05.17
Юрий БаранчикВстреча в Сочи: Эрдогану удалось не наступить на турецкие помидоры
СочиКраснодарский крайРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.05.17
Алексей БанниковБессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
ЕкатеринбургРоссия День Победы Культура
NB!
04.05.17
Жители России назвали главные поводы для гордости за страну: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
04.05.17
Массовая гибель дельфинов в Черном море: причины выясняются
НовороссийскКраснодарский крайРоссия Массовая гибель диких животных Общество
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
04.05.17
Губернаторы отчитаются Путину об исполнении его указов
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Политика
NB!
04.05.17
Максим Исаев«Вывести войска с Корейского полуострова – значит решить проблему КНДР»
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Рубль рискует подешеветь»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Челябинская область горит: МЧС обвиняет чиновников
ЧелябинскРоссия Лесные пожары-2017 Происшествия
NB!
04.05.17
Сбит на взлете: юань вновь начал ослабление по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Станция «Добрынинская Кольцевая». Человек заботливый
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
04.05.17
Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное