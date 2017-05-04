Четверг, 4 Мая 2017 года
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В РФ утверждены критерии создания ТОР в моногородах

Экономика

Внесённые изменения направлены на совершенствование механизма принятия решения о создании ТОР

Москва, 4 мая 2017, 08:41 — REGNUM  Постановлением правительства РФ установлены критерии создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в моногородах, сообщается на сайте правительства РФ.

Правила создания ТОРов на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ утверждены постановлением правительства от 22 июня 2015 года №614.

Подписанным постановлением в правила внесены изменения. Установлены критерии создания ТОР на территориях моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения, и моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией.

Кроме того, внесены соответствующие изменения в требования к инвестиционным проектам, реализуемым резидентами ТОР, создаваемых на территориях моногородов; в дополнительные требования к резидентам таких ТОР; в порядок ведения реестра резидентов и выдачи документов.

Внесённые изменения направлены на совершенствование механизма принятия решения о создании территорий опережающего социально-экономического развития на территориях моногородов.

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Как сообщало ИА REGNUM, что к концу 2018 года в моногородах планируется создать 230 тыс. новых рабочих мест. По состоянию 1 января 2017 года в моногородах, получивших поддержку Фонда развития моногородов, уже создано более 2,5 тыс. рабочих мест, и объем привлеченных инвестиций приближается к порогу 17 млрд рублей.

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Моногорода
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