Реализацию жизненно необходимых медицинских изделий освободят от налога

Москва, , 08:31 — REGNUM Законопроект об освобождении от налогообложения услуг по финансовой аренде важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий направлен российским правительством на рассмотрение в Государственную думу, сообщили 4 мая в правительстве России.

Соответствующее распоряжение 3 мая подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 149 Налогового кодекса Российской Федерации в части освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по финансовой аренде (лизингу) важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий», — говорится в документе.

Уточняется, что, согласно законопроекту, ряд услуг должен быть освобожден от НДС. Речь идет о передаче важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа.

Напомним, 27 апреля 2017 года на заседании правительства этот законопроект был рассмотрен и одобрен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев, выступая 19 апреля в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2016 году сообщил, что налоги в 2017 году повышаться не будут.

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