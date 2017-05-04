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«Рубль рискует подешеветь»

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 4 мая

Рубли
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 4 мая 2017, 08:13 — REGNUM  Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Продавцы не смогли противостоять общему укреплению доллара и снижению цен на нефть в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. По итогам торгов курс доллара закрепился выше отметки 57 руб., курс евро — выше 62 руб.

Комитет открытого рынка ФРС США (FOMC) сохранил процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне 0,75% — 1,00%, дисконтную ставку — на уровне 1,50%. ФРС по-прежнему планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в 2017 году.

Сегодня, 4 мая, Brent стоит 50,66 (+0,32%). Для трейдеров отметка в 50 долларов является психологической. Пробой зоны $49,70 — $50,00 откроет продавцам дорогу к уровню $46,50. При таком развитии событий российская валюта до налогового периода может подешеветь к доллару до 58,20/40 руб., к евро — до 63,50 руб. Покупателям осталось пройти уровень 57,60 руб.

Из поддержки у рубля в данный момент остались только зарубежные инвесторы, которые инвестируют в российские облигации. 3 мая индекс государственных облигаций России (RGBI) установил новый четырехлетний максимум 138,57. По данным ЦБР, доля нерезидентов в ОФЗ выросла до рекордной отметки 30,1%.

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