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Инициатива Совфеда окончательно лишит российских моряков права на труд

Экономика

Активное недовольство выказывают моряки

Некогда мощный советский торговый флот теперь почти весь — в оффшоре
Иллюстрация: Ольга Демиденко
Некогда мощный советский торговый флот теперь почти весь — в оффшоре

Хабаровск, 4 мая 2017, 08:47 — REGNUM  Инициатива председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанцева о лишении самозанятых граждан права на пенсию и выезд за границу, грозит полным уничтожением профессии «моряк» в России, передает мнение моряков корреспондент ИА REGNUM.

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Свою инициативу сенатор мотивирует тем, что для получения пенсии гражданин РФ должен выполнить три условия: стаж, достижение пенсионного возраста и накопление баллов, которые отражают личный вклад человека в пенсионную систему. И если эти условия не выполнены, то, по версии сенатора, гражданин может рассчитывать лишь на минимальную пенсию. Почему таким гражданам нужно запретить еще и выезд за границу, сенатор не объясняет.

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При этом Росстат утверждает, что число таких граждан в России на сегодняшний день может достигать 25 миллионов человек.

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На моряцких интернет-форумах инициатива сенатора произвела эффект разорвавшейся бомбы.

«А сенатор не желает озаботиться наконец уже правами моряков?! Весь российский торговый флот после распада СССР украли и спихнули в оффшор! Мы, моряки, для государства все — безработные! Ладно, пенсия, мы уже все с ней давно попрощались. Но запрет на выезд за границу всех нас лишит права работать!». «Сколько можно издеваться над моряками?! Почему этому сенатору не обеспокоится тем, что флот почти весь старый, аварийный, что у моряков вообще никаких прав нет?! У него-то, наверное, все хорошо ‑ и с зарплатой, и с пенсией!», — это далеко не полный перечень того, что пишут моряки.

С беспрецедентным нарушением права на труд, на оплату труда и прочие общечеловеческие права российские моряки торгового флота сталкиваются на протяжении 25 лет постоянно. Запрет на выезд за границу и вовсе лишит их права на труд — ведь выезд, точнее — выход в море, за границу — и есть их работа. Порядка 80% российских судов ходит в море под так называемыми «удобными», то есть, иностранными флагами. У моряков срочные контракты с иностранными работодателями. По законам Российской Федерации они все — юридически безработные. Если инициатива сенатора Валерия Рязанцева будет принята и обретет форму закона, то безработными многострадальные российские моряки станут уже фактически. А их семьи будут вынуждены голодать.

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«Ну, как можно отнестись к такой инициативе? Мы, разумеется, против, мы — за права моряков. У нас в Приморье почти в каждой семье есть моряк. Контракты с иностранными фирмами в зачет трудового стажа не идут. Контракты бывают по 4 и по 6 месяцев. Контракт закончился — моряк на берегу. И у него вообще никакого контракта нет, даже с иностранным работодателем. И если ему нужно будет вылететь в другую страну, чтобы там сесть на судно, инициатива сенатора Рязанцев попросту не позволит ему это сделать — его не выпустят за границу. Считаю, что инициатива непродуманная, она только навредит людям. Сначала государственным чиновникам такого уровня необходимо озаботиться обеспечением людей работой в рамках российского правового поля», — заявил инспектор Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков Владимир Козорез.

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«В отношении российских моряков уже действуют запреты на труд — абсолютно с точки зрения обычной логики необъяснимые. Если недобросовестный судовладелец не заплатил моряку зарплату за несколько месяцев, а случаи такие в последнее время стали просто нормой в России, то у него, как правило, образовываются долги. За те же коммунальные услуги, например. И ему запрещают выезд на границу. То есть, лишают его возможности заработать деньги и уплатить долг. И ни Совфед, ни Госдума, ни генеральная прокуратура на такой казус внимания не обращают», — заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM экс-капитан Александр Шилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Рязанцев озвучил предложение, согласно которому все российские самозанятые граждане, то есть, те, кто зарабатывает себе на жизнь без оформления отношений с работодателем, должны быть лишены права на пенсию и права выезда за границу.

Права российских моряков торгового флота все чаще становятся предметом защиты в иностранных портах. В своей стране представители одной из самых сложных и опасных в мире профессий защитить свои права не могут. Более того: новые законы и инициативы ставят под угрозу само существование флотской профессии. 17 апреля, на парламентских слушаниях в Госдуме выяснилось, что правовая база, регламентирующая медицинское обслуживание флотских кадров в России практически отсутствует. И если парламентарии не поторопятся, то с 1 июля 2017 года международные морские медицинские документы российских моряков, дающие право на работу в море, перестанут считать легитимными все цивилизованные морские державы.

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