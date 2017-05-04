Расселение граждан из аварийного жилья обсудят на Госсовете при президенте

Москва, , 07:46 — REGNUM Проблема расселения граждан из аварийного жилья станет одной из тем обсуждения совместного заседания Госсовета и комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, сообщили в пресс-службе президента РФ.

Заседание при президенте РФ Владимире Путине пройдет 4 мая в Кремле. Двумя другими темами станут вопросы независимой оценки качества услуг в соцсфере и предоставление услуг через многофункциональные центры (МФЦ).

На мероприятии запланированы доклады главы Минэкономразвития Максима Орешкина, главы Минтруда Максима Топилина, главы Минстроя Михаила Меня, а также губернаторов Ростовской и Псковской области и главы Чувашии.

Напомним, программа расселения аварийного жилья начала дейтвовать с 2008 года. Планировалось расселить свыше 11 миллионов квадратных аварийного метров жилья. В сентябре 2017 года программа должна завершиться.

Весной 2017 года правительство РФ в три раза увеличило субсидии из федерального бюджета российским регионам на переселение граждан.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Счетная палата РФ предоставила информацию, согласно которой наиболее сложная ситуация в этом вопросе складывается в Туве, Амурской области, Карелии, Забайкальском крае и Саратовской области.

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