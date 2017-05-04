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Сбит на взлете: юань вновь начал ослабление по отношению к доллару США

Экономика

Курс китайской валюты составил 6,8957 юаней за доллар

Валюта
Иван Шилов © ИА REGNUM
Валюта

Пекин, 4 мая 2017, 05:51 — REGNUM  Центральный паритетный курс юаня вновь упал по отношению к доллару США, в то время как американская валюта полностью отыграла занятые днем ранее позиции китайской, передает 4 мая агентство «Синьхуа».

Курс национальной валюты КНР на 4 мая упал на 65 базисных пунктов, составив 6,8957 юаней за доллар США. Примечательно, что 3 мая юань укрепился к доллару на 64 базисных пункта.

Отметим, что в последние недели наблюдается тенденция колебания курса юаня к американской валюте с трендом на понижение. Официальный Пекин объясняет нестабильность китайской валюты реструктуризацией экономики страны и в особенности ее финансового сектора, начатой еще в 2015 году. Кроме того, власти Поднебесной планируют продолжить реформу и в течение 2017 года.

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Однако, иного мнения придерживаются некоторые западные экономисты, которые уверены, что виной всему целенаправленная игра официального Пекина, нацеленная на приобретение экспортных экономических выгод за счет понижения курса национальной валюты. Ранее подобное мнение в адрес Китая, а также Японии высказывал и президент США Дональд Трамп.

Читайте ранее в этом сюжете: Юань впервые за пять рабочих дней пошел вверх, прибавив 64 базисных пункта

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