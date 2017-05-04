Азиатский Банк Развития проводит ежегодную встречу в Иокогаме

Иокогама, Япония, , 05:26 — REGNUM В японском городе Иокогама стартовала ежегодная встреча Азиатского Банка Развития (АБР), передает Associated Press.

АБР был основан в 1966 годус целью стимулирования роста экономики в Азии и на Дальнем Востоке. В АБР входят 48 региональных и 19 нерегиональных членов, в том числе США и Великобритания. Штаб-квартира АБР находится в Маниле. Президентом АБР с 2013 года является гражданин Японии Такэхико Накао.

Сообщается, что главной повесткой дня обсуждений АБР в этом году станет «борьба с бедностью» в странах Азии — по оценкам АБР, к 2030 году Азии для преодоления «пропасти» между богатыми и бедными странами, а также борьбы с социальным расслоением потребуется более $26 трлн, не менее $1,7 трлн в год.

По оценке АБР, более 400 млн человек в странах Азии и Тихоокеанского региона до сих пор не получают электроэнергии, 300 млн не имеют доступа к безопасной питьевой воде и около 1,5 млрд человек лишены основных санитарных условий.

Кроме того, во многих «отстающих» странах Азии отсутствуют достаточно крупные порты, железные дороги и автодороги, которые могли бы соединить их с более крупными игроками на внутреннем и мировом рынках.

В прошлом году АБР выдал кредиты на общую сумму $31,7 млрд, в основном предназначенные для осуществления инфраструктурных проектов. В текущем году банк намерен увеличить объем кредитования «догоняющих» экономик.

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