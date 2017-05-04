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Алтайский край и Республика Корея подписали Меморандум о взаимопонимании

Экономика

Главной целью является создание благоприятных условий для реализации инициатив со стороны корейских компаний на территории Алтайского края

Агробизнес в Алтайском крае
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Агробизнес в Алтайском крае

Барнаул, 4 мая 2017, 05:18 — REGNUM  Представители торгового отдела посольства Республики Корея в Новосибирске (KOTRA) и управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу подписали Меморандум о взаимопонимании. Как пояснили сотрудники управления, главной целью Меморандума является создание благоприятных условий для реализации инициатив со стороны корейских компаний на территории Алтайского края, а также содействие развитию торгово-экономических отношений между корейскими компаниями и деловыми кругами Алтайского края.

Известно, что помимо меморандума, генеральный директор торгового отдела посольства Ким Донгмё и начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров обсудили вопросы участия представителей южнокорейского бизнеса в агрофоруме «День сибирского поля». Это мероприятие пройдет 21 — 22 июня на площадке Сибирского агропарка (Павловский район Алтайского края, поселок Прутской). В 2016 году на агропромышленной выставке «Всероссийский день поля» был организован коллективный стенд торгового отдела посольства, где предприятия Республики Корея презентовали свою продукцию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Всероссийский день поля» получил статус наиболее масштабного события в агропромышленном комплексе страны, представляющего, в частности, все новейшие импортозамещающие достижения в отрасли. В 2016 году посетители купили новые сельхозмашины и заключили предварительные договоры о поставке сельхозтехники на сумму 1 миллиард 600 миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Многомиллионные сделки заключили участники Всероссийского Дня поля на Алтае

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Импортозамещение
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