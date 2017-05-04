Четверг, 4 Мая 2017 года
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СМИ: В России могут ввести аналог грин-карты

Экономика

«Карта российского соотечественника» будет давать русскоговорящим иностранцами право въезда и работы в России

Москва, 4 мая 2017, 04:48 — REGNUM  Минкомсвязь предлагает ввести в России с 2019 года российский аналог грин-карты, которая будет давать высококвалифицированным иностранцам право въезда и работы на территории страны, пишет 4 мая газета «Известия».

По информации издания, такие планы обозначены в проекте программы «Цифровая экономика», который был подготовлен Минкомсвязи и в конце апреля направлен на согласование в МИД, Минфин и Минэкономразвития.

Отмечается, что программа состоит из большого числа разделов. Так, в разделе «Привлечение иностранных специалистов и российских специалистов, уехавших за рубеж» указано, что к 2019 году должна быть введена в оборот карта российского соотечественника, предоставляющая иностранным специалистам высокой квалификации российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда и работы на территории России.

Предусмаривается, что для этой цели будет проработана система оценки квалификации работающих в России владельцев карты работодателями, а также разработан комплекс мер поддержки пребывания в стране специалистов, получающих высокие оценки.

Как сообщается, в поддержку инициативы высказался интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, по мнению которого, введение карты будет полезно для России. Однако он считает, что эффективность грин-карты была бы выше, если бы её внедрили несколько лет назад.

«Во время финансового кризиса в США многие работники готовы были переехать и работать у нас. Именно тогда надо было реализовать такую программу», — отметил Мариничев.

Минкомсвязи и МВД комментариев по данному вопросу не предоставили, а в Минтруда заявили, что пока не получали проект документа.

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