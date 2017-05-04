В США за коррупцию осужден бывший министр Гвинеи

Нью-Йорк, США, , 04:57 — REGNUM Суд Манхэттена признал виновным в отмывании денег в размере $8,5 млн бывшего министра горнодобывающей промышленности и энергетики Гвинеи Махмуда Тиама, передает Reuters.

По версии прокуратуры, 50-летний бывший министр получал взятки от представителей китайского магната Сэма Па в обмен на преференции в сфере добычи полезных ископаемых в Гвинее.

Защита Тиама уже заявила, что подсудимый не признает себя виновным, адвокаты намерены обжаловать приговор.

«Мы глубоко разочарованы», — сообщил журналистам адвокат Тиама Аарон Голдсмит.

Тем не менее, Голдсмит поясил, что взяточничество Тиама не было доказано.

«Несмотря на то, что было много свидетельств в отношении банковских записей и транзакций, главный вопрос дела заключается в том, было или нет взяточничество, — сообщил Голдсмит. — По этому пункту абсолютно нет доказательств».

Напомним, против бывшего министра горнодобывающей промышленности и энергетики Гвинеи Махмуда Тиама в январе 2010 года был подан иск российской компании «Русал». В конце 2009 года Гвинея сообщила о намерениях передать бокситовый комплекс «Русала» Friguia правительству, а российской компании был выставлен счет на $750 млн неуплаченных налогов.

Читайте ранее в этом сюжете: Коррупция по-африкански: Украсть миллиард долларов и остаться на свободе