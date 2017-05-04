Китай призвал США «не злоупотреблять» ограничительными мерами в торговле

Пекин, , 04:48 — REGNUM Министерство торговли КНР 3 мая призвало США не злоупотреблять использованием ограничительных и заградительных мер в торговле, передает агентство «Синьхуа».

Реакция китайского ведомства последовала после того, как Министерство торговли США анонсировало начало расследований применения демпинговых мер и субсидирования продукции в отношении к ряду товаров, импортируемых из Китая и Вьетнама.

«Торговый протекционизм не облегчит так называемый ущерб промышленности, в то время как ограничения импорта принесут вред американским импортерам и падению промышленности, влияя на занятость населения и конечного потребителя», — заявил глава бюро расследований заградительных и ограничительных торговых мер при Министерстве торговли КНР Ван Хэцзюнь, добавляя, что Китай всегда противостоял и осуждал использование заградительных мер.

Ван отметил, что стабильная и предсказуемая торговая среда между США и КНР имеет огромное значение для двух стран и порядка в мировой торговле, призывая решать споры путем переговоров.

Напомним, что Китай заинтересован в экспансии своей продукции за рубеж и глобализации, о чем неоднократно заявляли его политические лидеры. В частности, речь идет о новой модели глобализации «по-китайски», которая выражается в создании проекта «Нового шелкового пути». В связи с этим, Поднебесная крайне болезненно воспринимает антиглобалистскую политику нового главы Белого дома — президента США Дональда Трампа.

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