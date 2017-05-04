Китайская госкорпорация займется строительством метрополитена в Бангладеш

Пекин, , 02:40 — REGNUM Правительство Бангладеш подписало три соглашения с китайскими и тайскими фирмами по созданию первого в стране метрополитена, передает 3 мая агентство «Синьхуа».

Государственная бангладешская компания Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL), созданная для осуществления проекта строительства железнодорожных линий в городе Дакка, подписала отдельные пакеты договоров (CP), включая CP-2, CP-3 и CP-4 общей стоимостью около $719 млн с расположенной в Таиланде фирмой Italian-Thai Development Public Company Limited и государственной китайской корпорацией Sinohydro Corporation Limited.

Согласно заключенным сделкам, компании построят пути, станции и депо на протяжении 20,1 км линии метрополитена, которая свяжет северную часть Дакки с южной шестнадцатью станциями метро.

В соответствии с проектом, пакет CP-2 ориентирован на строительство гражданских построек и депо, в то время как CP-3 и CP-4 обеспечат прокладывание рельсовых путей и строительство высоко расположенных станций.

Пакеты договоров были подписаны представителями трех вышеупомянутых корпораций на официальной церемонии 3 мая в Дакке.

Китайская корпорация Sinohydro со своей стороны подписала договор только лишь по пакету CP-2, в то время как тайская фирма — по всем трем пакетам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайская компания намерена построить станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» Третьего пересадочного контура до конца 2019 года в Москве.

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