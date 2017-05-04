Четверг, 4 Мая 2017 года
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Колумбия открыла крупное газовое месторождение в Карибском море

Экономика

И ждёт инвестора

Богота, 4 мая 2017, 00:09 — REGNUM  Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объвил в среду, 3 мая, об открытии колумбийскими предприятиями Ecopetrol (бывшая Empresa Colombiana de Petróleos S. A) и Anadarko Petroleum Corporation богатого месторождения газа в южной части Карибского бассейна.

По словам колумбийского лидера, это «самый крупный из подземных газовых резервуаров, обнаруженных в Латинской Америке за последние 28 лет, с момента открытия месторождений Cusiana и Cupiagua в 1989 году».

Теперь Колумбия может сама себя обеспечить газом на ближайшее десятилетие, считает Сантос. Только запасов нового газового «колодца» государству, где 8,4 миллиона семей используют природный газ в быту, а для 550 тысяч автомобилей и 4700 предприятий он служит в качестве топлива, хватит до 2027 года.

Собственных ресурсов как у колумбийских компаний, так и у правительства для разработки нового месторождения недостаточно. Президент рассчитывает, что теперь, после того, как «война между правительством и группировкой FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Революционные вооружённые силы Колумбии-Армия народа) окончена, мы вправе рассчитывать на возвращение доверия инвесторов к нам».

В проекте уже изъявила принять участие крупнейшая испанская нефтегазовая компания Repsol.

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