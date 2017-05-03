В Новой Зеландии ожидаются новые слияния крупных медиа компаний

Веллингтон, , 22:39 — REGNUM Велика вероятность, что другие крупные медиа компании также придут к идее объединения в Новой Зеландии, рассказал журналистам председатель комиссии по торговле Марк Берри после того, как отклонил сделку NZME и Fairfax, сообщает New Zealand Herald.

«Медиа-рынок сейчас находится в состоянии активных изменений», — сказал Берри сегодня после того, как официально отклонил слияние двух компаний. «Я не удивлюсь, если через некоторое время увижу, что рынок меняется принципиально и необходима какая-то переоценка».

Комиссия постановила, что слияние Fairfax и NZME не принесло бы пользы новозеландской общественности. В связи с решением регулятора эксперты обсуждают, как именно отреагируют на это компании: FairfaxAustralia заявила, что она рассматривает возможность продажи своих активов в Новой Зеландии.

Суждение о влиянии слияния на качество журналистики и представленности разных точек зрения СМИ в Новой Зеландии сыграло важную роль в решении, сказал Берри."Справедливости ради стоит сказать, что это не было ординарное дело о слиянии», — сказал он. «Не так часто мы проводим качественный анализ, который имеет столь важное значение для дела».

Берри отверг предположения о том, что комиссия вышла за рамки своей юрисдикции."В законодательстве используется выражение «общественная польза», и оно преднамеренно не уточняется», — сказал он. По его словам, когда суды рассматривали такие вопросы в прошлом, они обычно учитывали соображения эффективности.

«Но прецедентное право также ясно демонстрирует, что концепция общественной пользы очень широка и включает в себя все, что может быть полезно обществу в целом. В данном случае очевидно, что разнообразие голосов, качество конкуренции и журналистики чрезвычайно важны».

Комиссия приняла во внимание информацию о финансовом давлении со стороны международных конкурентов, таких как Facebook и Google, но эти аргументы не стали решающими. «Сейчас мы сталкиваемся с действительно драматическими изменениями на рынке: 80% доходов от рекламы теперь уходят за границу в Facebook и Google», — сказал Берри.

«Это неизбежно оказывает значительное финансовое давление на заявителей, но сложность заключается в том, что Facebook и Google принадлежат к другой части рынка. Когда мы анализируем рынок читателей, есть две важные части: первая — это создание контента, и вторая — распространение контента. Создают контент новозеландские медиа, тогда как Facebook и Google просто являются дистрибьютерами», — считает Берри.

Тем временем акции NZMEупали на 10% до 79 центов. Стив Джонсон, главный инвестиционный директор Forager Funds, владеющий 9,07% акций NZME, сказал, что решение разочаровало его, но по мнению Forager, существовала всего лишь 30% вероятность слияния. По мнению Джонсона, компания теперь рассмотрит возможность привлечения частного инвестора к покупке акций, и на рынке уже появляются предложения по покупке радиостанций компании. Исполнительный директор NZME Майкл Боггс заявил, что, по его мнению, процессы консолидации активов на медиа рынке Новой Зеландии будут продолжатся.

Для обжалования решения у NZME и Fairfax есть 20 рабочих дней.