«Газовый рынок Прибалтики за Россией — без всякого давления и шантажа»

Москва, , 22:30 — REGNUM Россия остается крайне выгодным поставщиком энергоресурсов для стран Приблатики и при этом очень надежным партнером — несмотря на все опасения и торговые войны, Москва ни разу не пыталась оказывать политическое давление на Литву, Латвию и Эстонию с помощью манипуляций поставками газа. Об этом 3 мая заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Когда говорят о том, что Россия использует энергетическое оружие и применяет его против Европы, я всё время приводил в пример страны Балтии. Я всё время говорил о том, что у нас со странами Балтии огромное количество проблем, и было огромное количество торговых войн. Но мы ни разу не прекращали поставки газа в эти государства и ни разу даже не угрожали этим», — заявил Симонов.

Эксперт напомнил, что в 1990-е, 2000-е годы в Прибалтике был очень популярен тезис о том, что эти государства существуют на так называемом «энергетическом острове» — Литва, Латвия и Эстонию самом деле полностью зависели от поставок энергоносителей из России — по газу на 100%, — и этот тезис активно «продавался» в Европейском Союзе.

Как и в других вопросах, в области энергетики речь шла о том, чтобы Европейский Союз оказал поддержку — забрал страны Балтии с этого «энергетического острова».

Тем не менее, согласно данным Евростата, цены на газ для домохозяйств даже сегодня, по итогам 2016 года, самые низкие в рамках европейского континента именно в странах Балтии, в Болгарии и Румынии — и они поддерживаются на таком уровне именно благодаря российским поставкам, подчеркнул директор Фонда национальной энергетической безопасности

Этот факт подтверждает попытка выхода из «энергетического острова» со стороны Литвы, — после запуска в декабре 2014 года плавучего терминала СПГ Independence в Клайпеде Литва рассчитывала полностью отказаться от российского газа и обеспечивать «голубым топливом» весь регион. «Когда появился СПГ-терминал, оказалось, что этот СПГ обходится им существенно», — констатировал Симонов.

«Я смотрел статистику буквально февраля по Литве — 95% опять российский газ на рынке Литвы. В реальности Россия поставляла самый дешевый газ, и вот сейчас без эмоций я (пересказываю) национальную статистику февраля — 95% рынка опять за Россией, без всякого давления или шантажа. Это вопрос исключительно цен. И это как раз (ответ) на тему, как экономически выгоднее Прибалтике строить свои отношения», — заключил Симонов.

Отметим, что в Литве в рамках договоренности по поставкам СПГ крупные импортёры покупают поставляемый через Клайпедский СПГ-терминал газ от норвежской компании Statoil.

Предполагалось, что норвежским СПГ можно будет снабжать и другие страны региона, однако предложение оказалось невыгодным: Латвия, Эстония и Польша не были готовы принять предложение, так как российский газ остаётся дешевле норвежского.

По причине дороговизны аренды Клайпедского терминала СПГ (154 тыс. долларов США в сутки) и неполной загрузки его мощностей (около 20%), Литва инициировала в 2016 году с Statoil переговоры о снижении стоимости покупки СПГ. Тем не менее, ценовая разница с другими странами-импортёрами СПГ остается существенной.